Выборы прецедента Казахстана

В Казахстане завершается подготовка к президентским выборам, на которых готовится победить действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Главный голос у него в активе уже есть: за его кандидатуру агитирует сложивший полномочия президента в пользу статуса лидера нации Нурсултан Назарбаев. Эти выборы примечательны не только отсутствием фамилии Назарбаев в бюллетенях, но и наличием в них кандидата-женщины — Дании Еспаевой. Этот прецедент комментируют как возможную подготовку почвы для амбициозной дочери первого президента Дариги Назарбаевой, сейчас возглавляющей Сенат.

За несколько дней до выборов казахстанский научно-исследовательский центр «Молодежь» обнародовал результаты опроса. Проиллюстрированные в нем симпатии избирателей не оставили надежд на интригу.

Итоги правления Нурсултана Назарбаева Читать далее

За поддерживаемого Нурсултаном Назарбаевым Касым-Жомарта Токаева готовы голосовать 72,7% опрошенных. На второй позиции, без шансов догнать фаворита, кандидат от общественного объединения «Судьба нации» оппозиционер Амиржан Косанов — 7,9%. Третье место у первой в истории страны кандидата-женщины Дании Еспаевой — 5,4% (выдвинута партией «Ак Жол» — «Светлый путь»). Оставшиеся проценты делят коммунист Жамбыл Ахметбеков, выдвиженец Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов, кандидат Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков и выдвинутый в президенты общественным движением «Всадники великой степи» Садыбек Тугел: 4,2%, 3,5%, 3,2% и 3,1% соответственно.

В том, каким будет итог выборов 9 июня, некоторые из кандидатов не сомневаются. Дания Еспаева на вопрос “Ъ” о том, понимает ли она, что в гонке не победит, ответила: «Я реалист. Для меня важно участие». Своим достижением она считает уже сам факт ее регистрации Центризбиркомом. «Быть первой женщиной-кандидатом в истории Казахстана — это очень круто»,— довольна госпожа Еспаева. Впрочем, в итоге она надеется показать второй результат.

Кто здесь главный, видно и из предвыборных программ кандидатов. Президентский размах демонстрирует только Касым-Жомарт Токаев. Его лозунг — преемственность, справедливость и прогресс. Преемственностью кандидат-фаворит гарантирует эффективное продолжение курса Нурсултана Назарбаева: укрепление независимости, суверенитета и национальной безопасности, а также стабильности, гражданского мира и согласия. «Моя задача — рост доходов и повышение качества жизни граждан страны»,— отмечает господин Токаев.

Справедливость, говорит он, «неотъемлемая часть менталитета» казахов, их «непреходящая ценность». «Моя задача — создать каждому гражданину Республики Казахстан возможности для достижения личного успеха и повышения своего благосостояния»,— заверяет Касым-Жомарт Токаев.

Прогресс кандидат Токаев называет общеказахской идеей. «Это достойный ответ на вызовы современности. Мы открыты миру, стремимся к лучшим мировым достижениям, передовым технологиям. Казахстан обязательно будет в числе передовых стран мира,— обещает действующий президент.— Я беру на себя ответственность за обеспечение гражданского мира и согласия, достойной жизни граждан, демократизации общества, миролюбивой внешней политики. Это мой долг перед всеми соотечественниками».

Нурсултан Назарбаев программу преемника охотно одобряет. «Я объективно убежден, что это тот, кто сегодня должен быть (главой государства.— “Ъ”),— заявил первый президент 6 июня, получая знак почетного сенатора из рук своей дочери, председателя Сената Дариги Назарбаевой.— Надеюсь, 9 июня мы с вами его поддержим, и народ поддержит, и он буден избран и будет продолжать курс модернизации и развития нашей страны».

У остальных кандидатов программы в основном сосредоточены на защите интересов разных групп. Дания Еспаева обещает отстаивать интересы предпринимателей, без которых экономике не цвести. Толеутай Рахимбеков заботится о крестьянах, а Садыбек Тугел борется за духовные скрепы и считает необходимым завести в Казахстане полицию нравов, поскольку общество не должно нравственно деградировать.

К внешней политике есть два разных подхода. Лидер коммунистов Жамбыл Ахметбеков считает ориентиром Евразийский экономический союз и выступает за дальнейшую интеграцию, а Амиржан Косанов полагает, что Казахстан должен быть нацелен на сотрудничество с Евросоюзом. Господин Косанов также предлагает полную декоммунизацию и «десоветизацию» сознания граждан.

Декоммунизация, а также деколонизация упоминаются и в программе Дании Еспаевой. Она предлагает укреплять национальную независимость «через восстановление исторической справедливости в наименованиях географических объектов, улиц и населенных пунктов».

Нур-султанский политолог Талгат Калиев, возглавляющий центр «Молодежь», комментируя предстоящее голосование, акцентирует внимание на осуществляющемся сейчас транзите власти. Выборы, по его словам, имеют значение не только потому, что впервые в них не участвует в качестве кандидата Нурсултан Назарбаев.

«У нас транзит в классическом понимании, как передача власти, только этим не ограничивается. Во-первых, будет сам процесс вступления нового главы государства во властные полномочия, когда он сможет их обрести в полной мере. Во-вторых, происходит переход самого общества из одного состояния в другое. До сих пор оно жило в состоянии тяжелых ожиданий этого транзита, поскольку мы не имеем культуры смены верховной власти и для нас это серьезное испытание. Пережив это, надеюсь, сможем, наконец, избавиться от фобии, обрести более долгосрочный горизонт планирования, когда не будем с тревогой ждать очередных выборов, будем спокойно относиться к смене власти и не будем зацикливаться на персоналиях»,— отметил господин Калиев на встрече с российскими журналистами.

Эксперт полагает, что Касым-Жомарт Токаев «вторым Назарбаевым точно не станет»: «Токаеву предстоит работать, а не властвовать, если сравнивать с Назарбаевым. Не будет непререкаемого авторитета. Если Назарбаев был над всеми, то Токаев будет первым среди равных. И наверное, будет испытывать определенное сопротивление в парламенте, находить компромиссы между центрами влияния. Думаю, это будет способствовать интенсификации политического процесса».

Новый президент страны, уверен Талгат Калиев, неизбежно будет избираться в конкурентных условиях. Комментируя же первое в истории страны выдвижение в президенты женщины, он не исключил, что это своего рода подготовка общественного мнения для дальнейшей активности в политике Дариги Назарбаевой. «Можно так считать, но спрашивать надо у политологов Ак Орды (здание, в котором расположена администрация президента.— “Ъ”)»,— сказал политолог. При этом он отметил, что если в будущем госпожа Назарбаева решит баллотироваться на пост главы государства, то «конкурировать она будет в условиях измененного политического ландшафта». «И выступать она будет не как дочь своего отца, а как самостоятельный политик»,— заключил эксперт.

Директор «Группы оценки рисков» политолог Досым Сатпаев называет участие женщины в выборах отчасти имиджевой историей. «Изначально была проблема, как подать кандидатов, чтобы более или менее пристойно выглядели выборы. Решили гендерное разнообразие добавить, чтобы показать либеральное отношение к гендерному вопросу. Ну и конечно, тут намек: раз может женщина быть кандидатом, то почему бы и президентом женщине не стать»,— сказал эксперт “Ъ”.

В целом же качество кандидатов, оппонирующих Касым-Жомарту Токаеву, эксперт оценил как крайне низкое: «Они лучше смотрятся на билбордах и плакатах, когда молчат».

Владимир Соловьев, Александр Константинов, Нур-Султан