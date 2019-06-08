Молдавия освобождается от захватчиков Что сейчас происходит в стране и при чем здесь Россия

Молдавия вступила в острую фазу политического кризиса. Пророссийские социалисты во главе с президентом Игорем Додоном договорились с прозападным блоком ACUM единым фронтом выступить против контролирующего в стране всю власть олигарха Владимира Плахотнюка и его Демпартии. Демократы пытаются помешать. Они требуют роспуска парламента и отставки господина Додона, которого обвинили в сговоре с Москвой. Парламент, где социалисты и ACUM, собрались, чтобы принять антиолигархические законы и назначить временное правительство — обесточен. Игорь Додон заявил, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Политический кризис в Молдавии, начавшийся сразу после февральских парламентских выборов из-за того, что ключевые партии не смогли договориться о создании большинства и формировании правительства, сегодня вошел в финальную фазу. Пророссийские социалисты и прозападный блок ACUM (объединение партий «Платформа "Достоинство и правда"» и «Действие и солидарность»), которые долго но безрезультатно вели переговоры о совместных действиях против лидера Демпартии, контролирующего страну олигарха Владимира Плахотнюка, внезапно объявили о наличии компромисса. Не смотря на конфликтующие геополитические позиции, Партия социалистов и ACUM решили 8 июня создать ситуативную коалицию, чтобы принять пакет антиолигархических законов и назначить временное правительство, которое займется освобождением «захваченного государства».

Соглашение о временной коалиции, в котором одним из пунктов значится принятие декларации о том, что Молдавия является захваченным государством, подписано сегодня в парламенте, куда приехали дипломаты России, США, ЕС, а также президент Игорь Додон.

Напомним, Москва ранее открыто выступила за формирование подобной коалиции для деолигархизации власти в Молдавии. Об этом в Кишиневе 3 июня заявил курирующий молдавское направление вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Демократы, чьи назначенцы стоят во главе всех силовых структур, а также судов, включая Конституционный суд (КС), пытаются помешать формированию альянса. Здание парламента, где заседают оппоненты Демпартии обесточено, а секретариат законодательного органа и прочий технический персонал не вышел на работу. Подконтрольный Демпартии КС объявил, что срок формирования коалиции истек 7 июня, а значит парламент должен быть распущен, а в стране проведены парламентские выборы. Это решение КС — попытка представить незаконными действия социалистов и ACUM по созданию коалиции и формированию временного правительства.

Президент Игорь Додон распускать парламент отказался. «Я знаю, что есть и решение КС о том, что президент обязан распустить парламент. Но опять же — только после консультаций с фракциями. Ни одно положение не обязывает президента распускать парламент немедленно. И я не буду распускать парламент немедленно»,— сказал президент Молдавии (цитата по «Интерфаксу»).

Атака началась и на президента Игоря Додона. Сегодня утром зампред Демпартии, ближайший соратник господина Плахотнюка Андриан Канду заявил, что в стране должны пройти досрочные выборы не только парламента, но и главы государства. Господин Канду заявил, что социалисты до последнего вели переговоры с его партией. Но, по его словам, они провалились, поскольку Игорь Додон предложил документ с условиями, на которые демократы не могли пойти: стороны должны были признать сохранение нейтралитета Молдавии, вместе противостоять сторонникам идеи объединения с Румынией, объединить Молдавию и Приднестровье путем федерализации, а также инициировать переговоры по торговым вопросам в трехстороннем формате: Молдавия— Россия — ЕС.

«Самое тяжелое требование — федерализация, которая означает предательство страны»,— отметил Андриан Канду. Он заверил, что, если Игорь Додон будет отрицать наличие этого документа с требованиями, то демократы представят доказательства. Он добавил, что есть и другие «пикантные доказательства», касающиеся переговоров с социалистами. Рассказав об этом, демократ заявил, что президент Додон обязан распустить парламент.

«Этот документ — акт предательства. Нам не нужен такой президент. Осенью будут досрочные парламентские выборы и выборы президента Молдовы. Нам нужен президент, который любит страну»,— сказал зампред Демпартии Андриан Канду.

Он также заявил, что демократы будут противодействовать оппонентам всеми всеми способами, включая уличные акции. 7 июня Демпартия уже выводила людей на улицу. Среди участников акции было много людей спортивного телосложения.

Президент Игорь Додон ответил на обвинения демократов. Он сказал, что федерализацию Молдавии предлагал России не он, а лидер Демпартии Владимир Плахотнюк (олигарх разыскивается российскими правоохранителями по делу о попытке заказного убийства, а также обвиняется в причастности к схеме вывода из РФ 37 млрд руб.). Игорь Додон сообщил, что господин Плахотнюк выступал с таким предложением в обмен на закрытие уголовного дела в отношение него. «Полагаю, у российской стороны есть доказательство того, что у них просили, и кто к ним приходил»,— сказал он.

Молдавский президент также сообщил, что сейчас его семье поступают угрозы. По его словам, недоброжелателями монтируются компрометирующие его видео и ему это известно. «Но я не отступлю»,— подчеркнул он.

Заседание депутатов-социалистов и парламентариев от ACUM в молдавском парламенте в эти минуты продолжается. Вместе политические силы располагают большинством в 61 голос (всего в парламенте 101 депутат), позволяющим избрать руководство парламента и утвердить правительство.

В соглашении о временном политическом сотрудничестве, подписанном 61 депутатом, зафиксированы договоренности об избрании лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаной спикером парламента, а лидера партии «Действие и солидарность» Майи Санду премьер-министром. Также партии намерены принять декларацию о признании Молдавии захваченным государством, уволить главу Службы информации и безопасности, сменить главу Национального центра по борьбе с коррупцией, добиться отставки нынешнего генпрокурора и назначить нового. Сейчас перечисленные посты занимают назначенцы Владимира Плахотнюка.

Кроме того, союзники договорились вернуть пропорциональную избирательную систему вместо нынешней смешанной, утвержденной по инициативе демократов и позволившей непопулярной, но контролирующей админресурс партии в феврале получить 30 мест в парламенте и провести еще десять лояльных ей парламентариев.

Президент Игорь Додон обязался cразу после назначения спикера парламента подписать приказ о назначении Майи Санду премьером, подписать декрет о создании правительства и принять его присягу.

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов, находящийся сейчас в молдавском парламенте, на вопрос журналистов поддерживает ли он то, что сейчас здесь происходит ответил: «Давайте дождемся (результатов.— “Ъ”), а так конечно».

Владимир Соловьев