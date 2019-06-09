Временный президент Молдавии подписал указ о роспуске парламента

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, новая дата выборов назначена на 6 сентября, сообщило агентство «РИА Новости». «Конституционный суд констатировал условия для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 6 сентября»,— сказал президент на брифинге журналистам.

Он заявил, что выступил против досрочных выборов в стране. Господин Филип также призвал партии и отстраненного от обязанностей президента Игоря Додона «не держаться за должности».

Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона. Обязанности президента временно передали и.о. премьер-министра страны Павлу Филипу, чтобы он распустил парламент и назначил новые выборы.

Напомним, пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM 8 июня после трехмесячных переговоров сформировали парламентское большинство и избрали правительство. Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду была избрана на пост премьер-министра республики. Но Конституционный суд Молдавии признал незаконным указы президента Игоря Додона о назначении премьер-министра и формировании нового состава правительства. По мнению суда, 7 июня вышло время, отведенное на формирование правительства (90 дней), и парламент должен быть распущен.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Молдавия раскололась на две власти».