В августе 2026 года был представлен ГигаАгент — ИИ-агент, способный самостоятельно решать сложные, многошаговые задачи. Например, если поручить ему подготовить обзор рынка, он сам разобьет работу на этапы, соберет и проанализирует данные, а затем подготовит отчет. Если информации окажется недостаточно, агент задаст уточняющие вопросы. Он может одновременно вести несколько задач, работать в фоновом режиме и сохранять контекст предыдущих поручений, поэтому пользователю не придется каждый раз заново объяснять исходные условия.3 Для компаний, которые хотят сформировать собственную цифровую команду, разработана платформа GigaCowork. Она позволяет использовать готовые роли цифровых сотрудников, запускать задачи по расписанию или в ответ на определенные события, создавать дашборды по текстовому описанию и автоматически анализировать записи онлайн-встреч. Агенты также могут обращаться к внешним источникам данных и сервисам — например, для поиска информации о законодательстве, проверки контрагентов, подбора поставщиков и клиентов или анализа финансовых рынков. По данным разработчика, за первые четыре месяца платформой воспользовались несколько десятков тысяч человек.4