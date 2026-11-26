Современная организация: новая модель работы и развития
Как интегрировать ИИ-агентов и создавать персональные продукты для клиентов
Искусственный интеллект становится полноценным участником бизнес-процессов. Такие платформы, как GigaCowork, позволяют ИИ-агентам интегрироваться с корпоративными системами, используют данные компании и экспертизу сотрудников, превращая индивидуальный опыт в общий стандарт работы команды. Это меняет сам подход к труду: человек освобождается от рутины и фокусируется на стратегии и сложных решениях.
Менеджер дистрибутора строительных материалов заканчивает разговор с клиентом. Раньше после звонка ему нужно было вручную внести итоги беседы в CRM, поставить напоминание и связаться со складом, чтобы уточнить наличие товара. Теперь все это может сделать система: расшифровать разговор, заполнить карточку сделки, создать задачу на следующий день и проверить остатки в складской программе. Менеджеру остается проверить результаты и подтвердить их.
Так работает ИИ-агент — программа, которая выходит далеко за рамки простых ответов на вопросы и самостоятельно выполняет последовательность действий. Хорошая новость для бизнеса заключается в том, что создавать таких агентов заново каждый раз необязательно: они уже становятся частью привычных корпоративных программ, которыми сотрудники пользуются каждый день.
ИИ уже внутри привычных систем
В большинстве средних и крупных компаний есть схожий набор информационных систем: CRM для работы с клиентами, ERP для управления закупками, производством и складом, бухгалтерские программы, системы электронного документооборота и кадрового учета. Именно в них сосредоточена значительная часть повседневных операций, поэтому внедрение ИИ в первую очередь стоит рассматривать применительно к этим системам.
Часть этих возможностей уже доступна в готовых решениях. Например, встроенный ИИ-помощник «Битрикс24» расшифровывает звонки и чаты, заполняет карточки сделок, создаёт задачи по итогам разговоров и находит клиентов, которым можно предложить повторную покупку. Кроме того, к системе можно подключить GigaChat.
Есть и публичные примеры внедрения решений «Сбера». В частности, на базе системы управления бизнесом на основе ИИ-агентов GigaCowork был запущен пилот для подбора персонала, в рамках которого агенты отбирали резюме по требованиям вакансии, вели первичную переписку с кандидатами и после одобрения рекрутера предлагали им время для собеседования. За время пилота обработали 14 вакансий и около 350 анкет. Это позволило сэкономить HR-команде около 20 рабочих часов в неделю. При этом окончательное решение о найме по-прежнему принимали сотрудники.
Группа компаний «Нордик» использовала GigaChat для снижения нагрузки на колл-центр и речевой аналитики. Благодаря этому клиенты могут получать ответы в чате сразу, не ожидая 10–15 минут соединения с оператором. Кроме того, система анализирует все разговоры менеджеров, а не только небольшую выборку, как это часто бывает при ручном контроле.
Цифровые сотрудники
Следующий этап — вместо действий ставить перед агентами общую задачу для получения готового результата.
В августе 2026 года был представлен ГигаАгент — ИИ-агент, способный самостоятельно решать сложные, многошаговые задачи. Например, если поручить ему подготовить обзор рынка, он сам разобьет работу на этапы, соберет и проанализирует данные, а затем подготовит отчет. Если информации окажется недостаточно, агент задаст уточняющие вопросы. Он может одновременно вести несколько задач, работать в фоновом режиме и сохранять контекст предыдущих поручений, поэтому пользователю не придется каждый раз заново объяснять исходные условия.3 Для компаний, которые хотят сформировать собственную цифровую команду, разработана платформа GigaCowork. Она позволяет использовать готовые роли цифровых сотрудников, запускать задачи по расписанию или в ответ на определенные события, создавать дашборды по текстовому описанию и автоматически анализировать записи онлайн-встреч. Агенты также могут обращаться к внешним источникам данных и сервисам — например, для поиска информации о законодательстве, проверки контрагентов, подбора поставщиков и клиентов или анализа финансовых рынков. По данным разработчика, за первые четыре месяца платформой воспользовались несколько десятков тысяч человек.4
Например, в юридическом отделе средней компании ИИ-агент может каждое утро проверять новых контрагентов, появившихся в заявках накануне. Он выявляет компании, у которых есть арбитражные споры или признаки фирмы-однодневки, и к началу рабочего дня присылает юристу краткую сводку. В результате специалисту не приходится тратить время на проверку каждого контрагента: он может сосредоточиться на случаях, требующих дополнительного внимания.
Самостоятельность в заданных границах
Когда у сотрудников появляются собственные цифровые команды, меняется и принцип организации работы всей компании.
Представим сеть из 100 магазинов. В традиционной модели ассортимент, цены и закупки определяет центральный офис. Даже если изменение касается только одного региона, решение проходит через общую цепочку согласований. Другая модель предполагает, что у каждого направления есть руководитель с определенной зоной ответственности, бюджетом и ИИ-агентами, которые анализируют спрос и готовят заказы. В этом случае решения принимаются на том уровне, где лучше знают ситуацию, и принимаются значительно быстрее.
При этом независимость подразделений и цифровых сотрудников не означает отсутствия ограничений. Их работу определяют цели компании, внутренние правила, требования регуляторов и доступные ресурсы.
Компании и раньше пытались передавать подразделениям больше полномочий. Новое в том, что теперь ИИ может взять на себя не только рутинные операции или подготовку решений, но также координацию между командами. Это позволяет создавать небольшие самостоятельные подразделения, каждое из которых отвечает за свой участок работы, не перегружая организацию дополнительными согласованиями. Такие команды могут развиваться в собственном темпе, оставаясь в рамках общих целей и правил компании. Ответственность за наиболее важные решения при этом сохраняется за людьми.
Сегмент из одного человека
Помните, ранее мы писали, что бизнесу иногда приходится собирать индивидуальные предложения? Например, представим семью, которая решила сделать ремонт в квартире. В привычной модели ей придется отдельно искать кредит, заказывать дизайн-проект, выбирать строительную бригаду и закупать материалы. Все эти услуги нужно будет самостоятельно сопоставить и согласовать. В другой модели компания заранее формирует набор готовых компонентов: финансирование, подбор подрядчика, расчет сметы, доставка материалов, страхование. Когда клиент обращается за услугой, из этих компонентов собирается единое предложение с учетом его бюджета, сроков и предпочтений. Если в процессе ремонта меняются условия, состав предложения можно скорректировать.
Такие элементы называют продуктовыми компонентами, а модель создания индивидуальных предложений — segment-of-one, или «сегментом из одного человека». ИИ-агенты позволяют масштабировать этот подход: быстро создавать новые компоненты, подбирать подходящие из уже существующих и координировать их выполнение. Но число внедренных агентов само по себе не цель. Ценность измеряется разнообразием доступных решений, скоростью изменений и результатом для клиента.
Три сценария сборки продукта
То, где именно будет формироваться индивидуальное предложение, зависит от развития технологий, поведения клиентов, экономики и уровня доверия между участниками рынка. Можно выделить три основных сценария, которые не исключают друг друга и могут существовать одновременно.
Готовый продукт для массового рынка. Поставщик заранее определяет состав предложения, а клиент выбирает один из готовых вариантов — например, как при подключении тарифа мобильной связи. Такая модель останется востребованной для типовых потребностей, которые не требуют индивидуальной настройки.
Персональная сборка на стороне поставщика. Компания формирует предложение под конкретный запрос клиента, как в примере с ремонтом квартиры. Этот сценарий выглядит наиболее вероятным: поставщик сохраняет прямые отношения с клиентом и отвечает за итоговый результат.
Персональная сборка на стороне клиента. ИИ-агент самого клиента подбирает необходимые компоненты у разных поставщиков. Например, вместо заказа упаковки для подарка и самого подарка агент ищет, где купить подарок, куда переслать для красивой упаковки и какой курьерской службой доставить потом заказчику. В такой модели компаниям важно сделать свои продукты и услуги доступными для поиска и включения в предложения, которые формируют чужие агенты.
Владеть главным, а не всем
Наглядный пример такой интеграции — работа классического туроператора. Туроператору не обязательно владеть самолетами, отелями или страховой компанией, чтобы продавать клиенту готовый тур. Он объединяет услуги разных поставщиков в единое предложение, помогает выбрать подходящий вариант и отвечает за то, чтобы поездка прошла без сбоев. Его главная ценность — в понимании потребностей клиента, организации всего процесса и ответственности за итоговый результат.
По такому же принципу в агентной экономике сможет работать практически любая компания. Ей необязательно производить все составляющие продукта. Гораздо важнее контролировать ключевые точки создания ценности: понимать потребности клиента, формировать предложение из отдельных компонентов, принимать финансовые решения и управлять рисками, обеспечивать надежное исполнение и подтверждать результат. Остальные задачи могут выполнять дочерние компании, партнеры и независимые поставщики, отвечающие каждый за свою часть работы.
Этот выбор не получится сделать раз и навсегда. Стратегию придется регулярно пересматривать с учетом изменений рынка, действий конкурентов, запросов клиентов, возможностей ИИ-агентов и стоимости персонализации продуктов. Эти изменения должны влиять и на инвестиционные решения: какие направления развивать, какие компетенции создавать внутри компании, а от каких проектов отказываться. Из каких элементов складывается организация, способная работать по такой модели, рассмотрим в следующей главе.
1«Битрикс24». CoPilot: ИИ в CRM.
2EastRussia, 23 марта 2026 года: кейсы внедрения «ГигаЧата» в бизнесе Дальнего Востока.
3«СберБизнес Live», 13 августа 2026 года: «"Сбер" представил автономного ИИ-агента ГигаАгент».
4«Газета.Ру», 23 сентября 2026 года: обновление платформы GigaCowork.
"Business Guide Управление бизнесом в эпоху агентной экономики
". Приложение №35