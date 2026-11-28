У Канарских островов погибли 14 мигрантов
Число погибших на судне с мигрантами у Канарских островов выросло до 14. Об этом сообщил в соцсети X министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес. Ранее спасательные службы сообщали о гибели от восьми до десяти человек.
Судно доставили в порт Ла-Рестинга на острове Иерро. Шестерых мигрантов в тяжелом состоянии эвакуировали на вертолете, еще 84 человека доставили в порт на спасательном судне. Всего на борту могли находиться более 100 человек.
Судно вышло из Гамбии и находилось в море десять дней. Его обнаружили дрейфующим в 72 км от острова Иерро.
По данным МВД Испании, с начала года по 15 ноября на Канарские острова морским путем прибыли 24,4 тыс. нелегальных мигрантов — на две трети больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за наплыва мигрантов на острове Иерро объявлен режим чрезвычайной ситуации.