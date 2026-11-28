При доработке соглашения учитываются предложения Приморского и Хабаровского краев, Забайкальского края, а также Амурской области. Предполагается, что новые правила распространятся на легковые автомобили вместимостью до восьми пассажирских мест. Для пересечения границы планируется задействовать несколько автомобильных пунктов пропуска.