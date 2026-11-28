Минтранс дорабатывает соглашение с Китаем о поездках на личных автомобилях
Министерство транспорта России продолжает подготовку межправительственного соглашения с Китаем, которое позволит гражданам двух стран пересекать общую границу на личных автомобилях. Проект документа проходит дополнительное согласование с профильными ведомствами и властями приграничных регионов, сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.
При доработке соглашения учитываются предложения Приморского и Хабаровского краев, Забайкальского края, а также Амурской области. Предполагается, что новые правила распространятся на легковые автомобили вместимостью до восьми пассажирских мест. Для пересечения границы планируется задействовать несколько автомобильных пунктов пропуска.
В предварительный перечень вошли переходы «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». Как сообщалось ранее, инфраструктура этих пунктов готова к организации нового режима движения и не имеет технических ограничений для его внедрения.
О подготовке соответствующего документа российская сторона сообщала еще в сентябре. Тогдашний глава Минтранса Андрей Никитин отмечал, что переговоры с китайскими партнерами направлены на упрощение поездок граждан обеих стран через государственную границу на собственном транспорте.