Бундестаг одобрил выделение €11,6 млрд на поддержку Украины в 2027 году
Германия предусмотрела в федеральном бюджете на 2027 год €11,6 млрд на поддержку Украины, передает радиостанция Deutschlandfunk. Бундестаг утвердил бюджет 27 ноября.
Согласно сообщению немецкого парламента, совокупные расходы федерального бюджета составят €555,94 млрд — на €31,4 млрд больше, чем в 2026 году. За принятие законопроекта проголосовали 316 депутатов, против — 260.
Расходы на оборону с учетом средств специального фонда бундесвера достигнут почти €140 млрд. Это рекордный показатель со времен окончания холодной войны.