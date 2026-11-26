1ComNews, 1 июня 2026 года: «ИИ-решения принесли X5 5 млрд рублей дополнительной операционной прибыли».

2ИА «Амител», 29 мая 2026 года, по данным годового интегрированного отчета Сбербанка за 2025 год.

3«Эксперт», 15 июля 2026 года: «Глава "Норникеля" оценил выгоду от внедрения ИИ в 10 млрд руб.».

4McKinsey & Company. The state of AI in 2026: On the road to ROI, 25 августа 2026 года.

5Stanford HAI. AI Index Report 2025; цитата по VentureBeat, «Stanford’s AI Index: 5 critical insights reshaping enterprise tech strategy».

6Anthropic. Анонс моделей, 22 мая 2025 года.

7Anthropic. Действующие цены, данные на 19 октября 2026 года.

8Radarii. Цены API GigaChat 2026: изменение тарифов с 1 февраля 2026 года.

9«Сбер». Тарифы GigaChat API для юрлиц, обновлено 7 октября 2026 года.

10PYMNTS, 3 апреля 2026 года, со ссылкой на The New York Times от 2 апреля 2026 года.

11TechCrunch, 18 июня 2025 года.

12«Коммерсантъ», 30 июля 2026 года.