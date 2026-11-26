Данные и их смысл. Человеку очевидно, что «клиент» в CRM и «контрагент» в бухгалтерской системе могут обозначать одну и ту же компанию. Агент не сможет установить эту связь, пока она не будет описана. Ему требуется не столько прямой доступ к данным, сколько осмысление того, что кроется за используемыми понятиями, как связаны между собой клиенты, договоры и операции и каким источникам можно доверять.