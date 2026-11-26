Интеллектуальные элементы новой организации
Из чего складывается технологический и организационный фундамент AI-native компании
Модель использует корпоративные данные, следует описанным навыкам и вызывает инструменты. Среда исполнения проверяет полномочия, ограничивает действия и ведет журнал. Ответственный за процесс задает цель и принимает результат.
Вернемся к менеджеру дистрибутора из прошлой главы. Чтобы система могла расшифровать его звонок, заполнить сделку и проверить остатки на складе, недостаточно подключить языковую модель к CRM. Агенту нужны инструменты для работы с корпоративными системами, понятные данные, знания сотрудников и среда, которая контролирует соблюдение правил. Из этих элементов складывается технологический фундамент новой организации.
Инструменты (Tools)
Большинство современных программных систем изначально создается для взаимодействия с людьми или другими системами. Чтобы ими могли пользоваться ИИ-агенты, необходимо предоставить им не только доступ к программным интерфейсам, но и дать их описание на понятном агентам языке, связать описание с терминами и смыслами, которые используют при общении клиент и бизнес.
Агентам нужны инструменты для поиска информации, расчетов, создания документов, проведения операций и других действий. Для каждого инструмента должно быть понятно, для чего он предназначен, какие данные принимает на входе и какой результат возвращает. При этом выполнение операций должно оставаться безопасным и ограничиваться предоставленными агенту полномочиями.
Данные и их смысл. Человеку очевидно, что «клиент» в CRM и «контрагент» в бухгалтерской системе могут обозначать одну и ту же компанию. Агент не сможет установить эту связь, пока она не будет описана. Ему требуется не столько прямой доступ к данным, сколько осмысление того, что кроется за используемыми понятиями, как связаны между собой клиенты, договоры и операции и каким источникам можно доверять.
Поэтому данные и знания компании необходимо описывать так, чтобы агенты могли правильно их интерпретировать и использовать. При этом доступ к информации должен соответствовать требованиям организации.
Модели (Models)
Разные задачи требуют разных интеллектуальных возможностей. Для одних достаточно компактной и недорогой ИИ-модели, для других нужны более сложные рассуждения, работа с большими объемами информации или специализированные знания.
Поэтому компании важно не просто выбрать самую мощную модель, а научиться подбирать подходящую для каждой задачи. При выборе необходимо учитывать качество ответов, стоимость и скорость работы, возможные риски и требования к обработке данных.
Например, новая большая языковая модель GigaChat 4 от Сбера способна взять на себя решение сложных многошаговых задач, а не только отдельные их части. Модель сама составляет план, действует, проверяет результат и исправляет ошибки, пока не получит готовое решение. Сложную работу из множества этапов она может вести несколько часов подряд в фоновом режиме, не отвлекая пользователя. Работать так нейросети позволяет агентная среда, которая открывает ей доступ к рабочим инструментам: коду, файлам, поиску, внешним сервисам и другим моделям.
Навыки (Skills)
Одно из главных конкурентных преимуществ компании — опыт ее сотрудников: профессиональные знания, методики, правила принятия решений и практические приемы. Чтобы ИИ-агенты могли использовать эту экспертизу, ее нужно формализовать в виде навыков (skills), которые можно применять повторно.
Навыки описывают, как выполнять определенные задачи, какие инструменты использовать, каких правил придерживаться и как проверять результат. Так накопленный опыт становится корпоративным активом: его можно развивать, проверять и передавать разным цифровым сотрудникам.
Среда исполнения и контроля (Harness)
Даже модель с доступом к инструментам и навыкам еще не становится полноценным цифровым сотрудником. Для ее работы нужна специальная программная среда, которая управляет выполнением задач, обеспечивает доступ к инструментам и знаниям, а также организует взаимодействие агента с другими агентами и людьми.
Не менее важно также контролировать действия цифровых сотрудников: проверять их полномочия, следить за соблюдением корпоративных правил, фиксировать принятые решения и проверять результаты работы. Самостоятельность агентов можно расширять по мере того, как компания убеждается в их качестве и надежности.
В совокупности эти элементы формируют технологический фундамент AI-ориентированной организации. Модели, инструменты, навыки и среда исполнения становятся компонентами, которые можно повторно использовать и комбинировать. Это позволяет быстрее создавать новые цифровые команды и выстраивать способы работы под конкретные задачи бизнеса.
Агентную инфраструктуру можно создать самим или воспользоваться уже готовыми решениями для создания и управления ИИ-агентами, например платформой GigaCowork (https://cowork.ru/).
"Business Guide Управление бизнесом в эпоху агентной экономики ". Приложение №35от 26.11.2026, стр. 12