Как меняются полномочия и мотивация при переходе к контролю результата
Когда за несколько минут можно собрать круглосуточную цифровую команду аналитиков и разработчиков, меняются сами принципы менеджмента. Руководителю больше не нужно контролировать каждый шаг: управление смещается от постановки задач к контролю результата, а самостоятельность агентов растет по мере подтверждения их надежности.
ИИ-агенты позволяют за несколько минут собрать цифровую команду аналитиков, разработчиков и других специалистов для решения конкретной задачи. Такая команда может работать круглосуточно, использовать корпоративные знания и взаимодействовать с разными подразделениями. Человек определяет цели, предоставляет необходимые ресурсы и доступы, а затем оценивает результат.
Появление цифровых сотрудников требует пересмотреть привычные принципы управления: распределение обязанностей, подходы к мотивации и профессиональному развитию людей.
4 уровня доступа для действий агента: разрешенные самостоятельно, допустимые в рамках лимитов, требующие подтверждения человека и полностью запрещенные в системе исполнения.
От управления задачами к управлению результатом
Цифровой команде можно поручить достижение конкретной бизнес-цели — например, повышение прибыльности товарной категории. Агенты анализируют спрос, конкурентов, складские остатки и поставки, оценивают возможные изменения ассортимента и условий закупок, предлагают варианты продвижения. На основе этого команда формирует план и распределяет работу. В пределах предоставленных полномочий агенты действуют самостоятельно, а вопросы, требующие управленческого решения, передают человеку.
Такой подход предполагает более точную постановку целей. Помимо желаемого результата, нужно задать допустимые пределы расходов, ограничения по риску, срок и критерии успеха. Чем яснее заданы эти условия, тем больше решений можно делегировать цифровой команде.
Должностные обязанности цифрового сотрудника
Роль цифрового сотрудника определяется его задачами, знаниями и полномочиями. Одна и та же модель может стать основой для аналитика, разработчика или специалиста по закупкам, но у каждого из них будут свои обязанности и разрешенные действия.
Для каждой роли необходимо определить цель и область ответственности, ожидаемый результат, доступные ресурсы, критерии качества и ситуации, в которых требуется участие человека. Например, право подготовить финансовое решение не означает права распоряжаться деньгами без разрешения.
При этом ИИ-агент не становится работником в юридическом смысле. Передача ему задач и полномочий не освобождает людей и организацию от ответственности за принятые решения и достигнутые результаты.
Самостоятельность нужно заслужить
На начальном этапе агент анализирует информацию и предлагает возможные действия, а сотрудник проверяет его выводы, исправляет ошибки и показывает, каким должен быть качественный результат. Постепенно агенту можно поручать выполнение отдельных операций — сначала под контролем человека, в рамках установленных правил, лимитов и условий согласования.
Право принимать и исполнять решения в определенной области агент получает только после того, как подтвердит качество и надежность своей работы. По мере накопления успешного опыта круг его полномочий можно расширять.
Для допуска проверяют всю конфигурацию агента: модель, инструменты, навыки, данные, правила и их совместную работу. Проверки должны охватывать реальные задачи, исключительные ситуации и попытки превысить полномочия.
При ошибках самостоятельность ограничивают, а проверки дополняют сценариями, в которых эти ошибки возникли. Если агент стабильно обеспечивает требуемое качество, круг разрешенных действий можно расширять. Обучение, проверка и оценка результатов становятся постоянным циклом.
Делегирование без потери контроля
Поручение определяет, какого результата нужно добиться, а полномочия — что агенту разрешено для этого делать. Например, агент по закупкам может найти подходящего поставщика, подготовить документы и согласовать с его агентом условия сделки. Но если договор требует подписи уполномоченного сотрудника, окончательное решение остается за человеком.
Действия агента можно разделить на четыре категории: разрешенные без согласования при соблюдении установленных правил; разрешенные в пределах лимитов по стоимости, риску или объему; требующие предварительного подтверждения человека; полностью запрещенные, в том числе при взаимодействии с другими агентами.
Эти ограничения должна обеспечивать среда исполнения агентов: одной инструкции недостаточно, чтобы предотвратить запрещенную операцию. Например, если для перевода денег требуется подтверждение сотрудника, система должна технически исключать возможность провести его без такого подтверждения.
Когда решение должен принимать человек
Если согласовывать каждую операцию, цифровая команда не сможет работать достаточно быстро. Поэтому управление должно строиться преимущественно на заранее установленных правилах и контроле исключений. Участие ответственного сотрудника необходимо, если агенту нужно превысить лимит, принять решение с существенными рисками, разобраться в непредусмотренной ситуации или применить профессиональное суждение. Человека также следует подключать при конфликте целей, сомнениях в достоверности данных, существенном изменении обстоятельств или необходимости пересмотреть саму задачу.
ИИ-агент не становится работником в юридическом смысле. Передача ему задач и полномочий не освобождает людей и организацию от ответственности за принятые решения и достигнутые результаты. Право подготовить финансовое решение не означает права самостоятельно распоряжаться деньгами.
В таких случаях агент готовит возможные варианты действий и обоснования. Например, при работе с нестандартным контрактом он может представить условия сделки, финансовую модель, прогноз доходности, оценку рисков и результаты проверки контрагента. Руководитель рассматривает предложение с учетом контекста и долгосрочных последствий: утверждает его, меняет условия, возвращает на доработку или отклоняет.
Участие человека может потребоваться даже тогда, когда расчеты агента верны. Например, предложенная экономия может ухудшить обслуживание важных клиентов. В таком случае руководителю предстоит выбрать между краткосрочным сокращением расходов и сохранением долгосрочных отношений с клиентами.
Сотрудник как заказчик и руководитель цифровой команды
Сотруднику, который поручает задачи ИИ-агентам, необходимы навыки руководителя: умение ставить цели, выбирать задачи для делегирования и оценивать результаты. При этом проверка работы цифровой команды требует не меньшего внимания, чем постановка задачи.
В такой работе со стороны сотрудника особенно важны:
Инициативность — способность замечать возможности и предлагать улучшения.
Умение ставить цели — способность переводить потребности бизнеса и клиентов в измеримые результаты.
Критическое мышление и профессиональное суждение — умение проверять обоснованность рекомендаций и оценивать возможные последствия.
Способность делегировать — умение выбирать задачи для передачи агентам, устанавливать меры контроля и определять, когда нужно вмешаться.
Готовность учиться и меняться — способность осваивать новые инструменты и пересматривать привычные способы работы.
Работа с неопределенностью — умение разбираться в новых, неоднозначных и противоречивых ситуациях.
Ответственность за результат — понимание того, какие проверки необходимы и в каких случаях результат нельзя принимать без дополнительной оценки.
Мотивация: меньше выполненных операций, больше ответственности
Оценивать вклад сотрудника только по числу обработанных заявок или подготовленных отчетов становится недостаточно: значительную часть этой работы выполняет организованная им цифровая команда. Система мотивации должна учитывать бизнес-результат, качество организации процессов и вклад сотрудника в повышение эффективности ИИ. При этом эффект от улучшений может проявиться не сразу или выйти за пределы одного подразделения. Важно учитывать и то, насколько сотрудник улучшил процесс для следующих циклов работы.
Инвестиции позволяют ставить новые цели
Расширение возможностей обычной программной системы часто требует разработки новых функций или замены самого решения.
Инвестиции в корпоративные знания, инструкции, инструменты, правила делегирования и механизмы контроля создают другую основу для развития. По мере совершенствования моделей на ней можно будет создавать более способных цифровых сотрудников, расширять круг их задач и повышать самостоятельность.
Поэтому отдача от сегодняшних инвестиций в агентный ИИ может со временем расти вместе с возможностями моделей.
"Business Guide Управление бизнесом в эпоху агентной экономики
". Приложение №35