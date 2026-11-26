Как выдержать темп конкуренции в эпоху технологических перемен
Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка о роли искусственного интеллекта
Искусственный интеллект перестал играть роль рядового исполнителя рутинных задач. ИИ-агенты самостоятельно готовят решения, сравнивают предложения и взаимодействуют друг с другом, а клиенты все чаще поручают цифровым помощникам выбор товаров и услуг. Пользователи онлайн-сервисов ожидают все большей персонализации, ИИ-агенты меняют способ потребления, а значит, и предоставления товаров и услуг со стороны бизнеса.
Компания, которой для каждого изменения приходится перестраивать десятки процессов и систем, рискует отстать от конкурентов даже при наличии самых современных технологий.
Времени на раскачку больше нет: технологические циклы сжимаются настолько быстро, что окно возможностей закрывается раньше, чем бизнес успевает завершить очередную реорганизацию. В этом материале мы расскажем, почему бизнесу нужно меняться уже сейчас, какие инструменты для этого доступны, как оценить отдачу от их внедрения и с чего начать переход к новой модели работы.
Паровой машине потребовалось почти 100 лет, чтобы изменить экономику. Электричеству — около полувека, персональным компьютерам и интернету — пара десятилетий. Генеративный ИИ всего за несколько лет прошел путь от лабораторной разработки до повседневного инструмента сотен миллионов людей. Каждая новая технологическая волна развивается быстрее предыдущей, а промежутки между ними становятся все короче.
Разницу между этапами технологического развития легко понять на примере одной привычной операции — оплаты счета поставщика. Двадцать лет назад бухгалтер получал бумажный счет, вручную вносил реквизиты в учетную программу, а та формировала платежное поручение. Мы автоматизировали работу: машина научилась выполнять действия, заранее заданные человеком.
Десять лет назад счет уже поступал через систему электронного документооборота, автоматически попадал в учетную программу и отправлялся в банк на подпись. Это цифровизация: весь процесс переносился в информационные системы. Теперь программа может самостоятельно сверить счет с договором и данными о поставке, обнаружить рост цены, найти в переписке подтверждение согласования новой суммы и предложить финансовому директору готовое решение — оплатить счет или вернуть его на доработку. Это агентизация: система сама определяет, как выполнить задачу, и готовит результат, а человек контролирует процесс и принимает решение.
Если сверка заняла минуту, а счет потом три дня идет по отделам, поставщик получит деньги в прежний срок. Руководителю предстоит решить, какие счета можно оплачивать по общим правилам, кто разберет расхождения и кто отвечает перед поставщиком за срок платежа.
Бизнесу еще только предстоит определить, с какой скоростью внедрять новые технологии, какие задачи можно доверить ИИ без участия человека и как объяснять сотрудникам, что изменится в их работе. Но позволить себе ждать, пока на эти вопросы ответят конкуренты, компании уже не могут.
"Business Guide Управление бизнесом в эпоху агентной экономики ". Приложение №35от 26.11.2026, стр. 2