Десять лет назад счет уже поступал через систему электронного документооборота, автоматически попадал в учетную программу и отправлялся в банк на подпись. Это цифровизация: весь процесс переносился в информационные системы. Теперь программа может самостоятельно сверить счет с договором и данными о поставке, обнаружить рост цены, найти в переписке подтверждение согласования новой суммы и предложить финансовому директору готовое решение — оплатить счет или вернуть его на доработку. Это агентизация: система сама определяет, как выполнить задачу, и готовит результат, а человек контролирует процесс и принимает решение.