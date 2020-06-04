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29 мая в районе Норильска в результате аварии на ТЭЦ компании «Норильский никель» около 20 тыс. тонн дизельного топлива попало в местные водоемы и грунтовые воды. Это крупнейший подобный инцидент в российской Арктике. Возникла реальная угроза для природы Крайнего Севера и здоровья людей. 3 июня президент Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации. Президент выразил резкое недовольство тем, что активные действия по ликвидации аварии начались с задержкой в несколько дней. Последние новости и все самое важное о разливе топлива под Норильском — в теме “Ъ”.