«Норникелю» отлился разлив

Арбитражный суд Красноярского края встал на сторону Росприроднадзора в деле о разливе топлива под Норильском. «Норникель» должен выплатить 146 млрд руб., хотя компания еще может обжаловать это решение. Сама компания оценивала нанесенный ею ущерб в семь раз ниже, так как, по ее мнению, Росприроднадзор неверно использовал максимальные коэффициенты длительности негативного воздействия.

«Норникель» проиграл суд об утечке дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ компании под Норильском в мае 2020 года. 5 февраля Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетический компании («дочка» ГМК). Компания должна будет возместить экологический ущерб в размере 146 млрд руб. ($1,9 млрд): изначальные требования в 148 млрд руб. были снижены до этого размера судом. В «Норникеле» заявили, что внимательно изучат постановление суда после получения его полного текста.

Губернатор Красноярского края Александр Усс после опубликования решения пообещал заявить дополнительные претензии к «Норникелю».

Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля». В результате просадки опор фундамента резервуара с топливом он прохудился, и произошел разлив более 21 тыс. тонн зимнего дизельного топлива. 10 сентября Росприроднадзор подал на «Норникель» в суд, оценив ущерб, нанесенный окружающей среде, в 148 млрд руб. Компания не была согласна с оценкой ущерба. По мнению «Норникеля», размер вреда окружающей среде, нанесенный разливом, составляет лишь 21,4 млрд руб.— в семь раз меньше. Расхождения между сторонами касались размера коэффициента длительности негативного воздействия вредных веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации, а также оценки объема нефтепродуктов, попавших в водные объекты. Максимальные коэффициенты используются при длительном непринятии мер, с чем не согласны в ГМК.

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Рынок закономерно отреагировал на новости о решении суда: в ходе утренних торгов акции «Норникеля» плавно подрастали, но после сообщений о судебном решении снизились на 1,2%. Днем падение ускорилось до 3%. Тем не менее компания еще в первом полугодии 2020 года зарезервировала $2,1 млрд для выплаты компенсации. В результате этого EBITDA ГМК за первое полугодие снизилась на 51% год к году, до $1,8 млрд. Компания еще не отчиталась за второе полугодие, но аналитики ждут сильных результатов. По расчетам «ВТБ Капитала», из-за более высоких цен на металлы и роста объемов производства прибыль за второе полугодие будет самой высокой более чем за десять лет — с первого полугодия 2007 года, при этом EBITDA вырастет до $5,83 млрд.

«Норникель» не может полностью отказаться от дивидендов из-за акционерного соглашения между «Интерросом» Владимира Потанина (34% ГМК), «Русалом» (27,8%) и Crispian Романа Абрамовича и его партнеров (4,2%). Акционеры получают от 60% до 30% годовой EBITDA в зависимости от уровня долга. Выплаты производятся минимум дважды в год. По итогам девяти месяцев 2020 года дивиденды в общей сложности составили $1,2 млрд ($7,74 за акцию), что выше минимального уровня, предусмотренного акционерным соглашением. Замгендиректора «Русала», член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев заявил, что компания с уважением относится к решению суда, но считает, «что наказание не отражает всех предпринятых менеджментом ГМК усилий по минимизации последствий аварии».

Евгений Зайнуллин