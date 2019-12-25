Подробно Тема (обновлено: 15.02.2021)

В 2020 году в регионах Сибирского федерального округа пройдут выборы различного уровня. Будут избраны губернатор Иркутской области, сити-менеджеры Барнаула и Иркутска, депутаты законодательного собрания Новосибирской области, городских советов Новосибирска и Томска. Выдвижение кандидатов, ход избирательных кампаний, попытки изменить избирательную систему и снять конкурентов с дистанции, предвыборные скандалы и коалиции — последние новости и все самое важное о сибирских выборах в 2020 году в теме “Ъ-Сибирь”.