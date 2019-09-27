Дмитрий Бердников остался при своем

Вчера мэр Иркутска Дмитрий Бердников заявил, что отказался от мандата депутата гордумы, который он мог бы получить в результате победы на выборах 8 сентября. Свое решение господин Бердников объяснил тем, что хочет на посту градоначальника, который он может занимать еще полгода, «реализовать ранее начатые проекты». Напомним, на сентябрьской сессии заксобрание региона приняло закон, по которому мэр Иркутска будет избираться не из числа депутатов, а конкурсной комиссией. Эксперт не исключает, что Дмитрий Бердников так долго тянул с решением по мандату, потому что на­деялся заручиться поддержкой большинства депутатов и стать председателем думы.

Сложить полномочия мэра Иркутска, которые истекают в марте 2020 года, или отказаться от мандата депутата гордумы Дмитрий Бердников должен был в течение пяти дней с момента получения уведомления об избрании в местный парламент. Их избирком разослал победителям еще 10 сентября. «Когда я принял решение избираться депутатом, действовал закон по выборам мэра из числа депутатов. Система изменилась, и идти в депутаты, чтобы продолжать работать мэром, нецелесообразно. Останусь на срок полномочий, чтобы реализовать проекты, которые мы начали»,— заявил вчера о своем решении господин Бердников.

В окружной избирательной комиссии №16 „Ъ“ отказались устно сообщить, получали ли от градоначальника заявление об отказе от мандата, и предложили направить запрос. «У нас свои должностные инструкции»,— пояснил „Ъ“ председатель ОИК №16 Денис Шилин. В избирательной комиссии города Иркутска „Ъ“ сообщили, что в данном случае закон не обязывает победившего на выборах кандидата направлять заявление об отказе от мандата. «Если кандидат не слагает полномочия, которые несовместимы с полномочиями депутата гордумы, не направляет соответствующего заявления, то ОИК спустя пять дней после уведомления об избрании должна отменить свое решение о признании его победившим на выборах»,— сказала „Ъ“ руководитель аппарата горизбиркома Оксана Коэстани. Повторные выборы депутата по округу №16 должны состояться во второе воскресенье сентября 2020 года.

Мэром Иркутска сын советника генпрокурора РФ Альбины Ковалевой Дмитрий Бердников стал в марте 2015 года, будучи избранным из числа депутатов гордумы. Всенародные выборы мэра города были отменены в конце 2014 года. В последний раз они проходили в 2010 году, выиграл их кандидат от КПРФ Виктор Кондрашов. Накануне новых выборов в гордуму господин Бердников конфликтовал с реготделением «Единой России». Его сторонники (около 40 человек) массово снялись с партийных праймериз и пошли самовыдвиженцами. Сам господин Бердников в итоге был выдвинут «Единой Россией». По оценке экспертов, в думу прошло не более 11 его сторонников, включая его самого, что составляет меньше трети депутатского корпуса.

По мнению иркутского политолога Юрия Пронина, вероятно, у Дмитрия Бердникова была надежда избраться председателем гордумы, поэтому он тянул время с решением, слагать полномочия мэра или нет. Чтобы стать спикером думы, ему нужно набрать не менее 18 голосов депутатов. «Очевидно, что в такой ситуации единственный путь продления его полномочий — прямые выборы мэра. Но мне кажется, ему дали понять, что добиваться их возвращения бессмысленно»,— сообщил „Ъ“ господин Пронин. По его мнению, за полгода, в течение которых господин Бердников продолжит руководить Иркутском, будет решен вопрос с его дальнейшим трудоустройством.

Следующий глава города будет назначаться конкурсной комиссией, наполовину состоящей из представителей губернатора, — 18 сентября заксобрание приняло закон о введении в Иркутске системы сити-менеджмента. Он был предложен депутатами заксобрания от КПРФ и ЛДПР в качестве альтернативного законодательной инициативе губернатора коммуниста Сергея Левченко по возврату прямых выборов мэра. Закон вступит в силу 29 сентября.

Екатерина Еременко, Иркутск