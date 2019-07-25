Подробно Тема (обновлено: 25.07.2019)

В ночь на 23 июля пожар уничтожил детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. В палатках проживало 189 детей. Погибли три девочки и мальчик из Комсомольска-на-Амуре, пострадали еще восемь человек. По подозрению в халатности задержаны глава владеющего лагерем ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, директор лагеря Максим Кузнецов и начальник надзорного отдела главка МЧС Эдуард Новгородцев. Руководство «Холдоми» заявило на своем сайте, что деятельность палаточного лагеря была одобрена чиновниками разных уровней. Последние новости и все самое важное о пожаре в «Холдоми» — в теме «Ъ».