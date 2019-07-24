Хабаровские чиновники давали разрешение на работу сгоревшего палаточного лагеря

Разрешение на работу палаточного городка на территории сгоревшего во вторник горнолыжного комплекса «Холдоми» близ Комсомольска-на-Амуре давали как минимум два министерства Хабаровского края и три управления федеральных ведомств. Это следует из опубликованного ранее на сайте минобрнауки региона реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края на 2019 год.

Визы о согласовании на данном документе поставили и. о. министра образования и науки региона Александр Король, и. о. зампреда правительства края Александр Федосов, руководитель территориального управления Росстата Сергей Позолотин, начальник управления МЧС по региону Олег Волынкин и глава управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

В реестр включены четыре смены в загородном оздоровительном лагере «Холдоми» ООО «Экстрим-Сервис». Причем только первая смена рассчитана на 250 человек (вместимость стационарных жилых объектов), а остальные три (в том числе «Хоббитские игры» с 21 июля по 7 августа для детей 7–16 лет) — уже на 450 мест. Таким образом, разрешение давалось с учетом размещения детей в палаточном городке.

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Днем ранее глава правительства Дмитрий Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за оброненные им слова о том, что власти не знали о существовании палаточного лагеря в «Холдоми». «Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? ...Надо разобраться в том, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, чтобы понять причины, почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано»,— заявил премьер-министр и потребовал оказать помощь пострадавшим и «разобраться с причинами».

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на вторник. В палатках находилось 189 человек, 12 пострадали, погибло четверо детей. Официальных версий возникновения пожара пока нет. В Хабаровском крае с 24 июля объявлен трехдневный траур.

Эрнест Филипповский, Хабаровск