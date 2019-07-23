Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о сгоревшем о палаточном лагере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за его слова о том, что власти не знали о существовании палаточного лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Ночью из-за пожара в лагере погибли четыре ребенка.

«Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?» — возмутился господин Медведев (цитата по ТАСС).

Также премьер поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожара и «разобраться с причинами» произошедшего. Он отметил, что работал с «грубейшими нарушениями безопасности». «Надо разобраться в том, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, чтобы понять причины, почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано»,— сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр добавил, что необходимо проверить все палаточные лагеря, а использование в палатках обогревательных элементов «в целом абсолютно недопустимо». Он поручил Министерству просвещения и Роспотребнадзору выяснить «причины появления таких лагерей и устранить риск подобных инцидентов в них».

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Напомним, пожар произошел в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае в ночь на вторник. В палатках находились 189 человек, 12 пострадали, погибли четверо детей. Официальных версий возникновения пожара пока нет. Глава региона Сергей Фургал заявил, что власти не знали о существовании палаточного городка. В Хабаровском крае с 24 июля объявлен трехдневный траур.