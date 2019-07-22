Один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском каре

Один ребенок погиб, четверо госпитализированы в результате пожара, вспыхнувшем в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» недалеко от Комсомольска-на-Амуре, сообщил ТАСС глава Солнечного района Виктор Старков.

Пожар в палаточном детском городке вспыхнул около 20:37 по московскому времени. Из 26 палаток сгорели 20. Трое из четырех госпитализированных детей находятся в реанимации. Возраст детей не уточняется.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, изначально работники лагеря и охрана сами пытались потушить пожар и поздно вызвали пожарных. В итоге огонь охватил значительную площадь.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).