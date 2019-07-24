Хабаровские власти намерены закрыть сгоревший палаточный лагерь

Сгоревший палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» (ООО «Экстрим-Сервис») близ Комсомольска-на-Амуре власти Солнечного района постановили закрыть. Об этом сообщила министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова в среду, 24 июля, на заседании краевой комиссии по ЧС.

Во вторник в лагере произошел пожар, уничтоживший 20 из 26 палаток. В палатках находилось 189 человек, погибло четверо детей. В Хабаровском крае с 24 июля объявлен трехдневный траур.

Пожар в лагере отдыха в Хабаровском крае. Главное Читать далее

По данным министерства, в стационарных помещениях «Холдоми» остается более 190 детей и 33 вожатых. Все они эвакуируются. Решение получило поддержку психологов, работающих с детьми. По их оценкам, не только дети, но и вожатые находятся в разной степени шокового состояния.

Как сообщил “Ъ” осведомленный источник в правительстве региона, пожар мог возникнуть из-за падения полотенца на обогреватель типа «Ветерок», которые использовались для обогрева и сушки вещей в палатках. Официальных версий возникновения пожара пока нет.

Эрнест Филипповский, Хабаровск