Глава МЧС потребовал проверить детские лагеря после пожара в Хабаровском крае

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил внепланово проверить детские базы отдыха после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, в результате которого погибли четверо детей. «Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей»,— заявил господин Зиничев (цитата по ТАСС).

Также министр поручил провести проверку по факту пожара в Хабаровском крае. «Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок. Требую принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц»,— сказал он. Результаты проверки направят следствию.

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Пожар произошел в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае в ночь на вторник, 23 июля, около 3:00 по местному времени. Площадь возгорания составила 240 кв. м. В палатках находились 189 детей, четверо из них погибли.

После трагедии СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержаны директор коммерческой организации (ООО «Экстрим Сервис»), которой принадлежал «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов.