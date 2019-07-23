Пожар в лагере отдыха в Хабаровском крае. Главное

Пожар произошел в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае в ночь на вторник, 23 июля, около 3:00 по местному времени. Площадь возгорания составила 240 кв. м.
В палатках находились 189 человек. Пострадали 12 человек, в числе которых семь детей. Четверо из них погибли.
Профильные ведомства не выдавали разрешения на открытие этого лагеря. Глава региона Сергей Фургал заявил, что власти не знали о существовании палаточного городка.
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил внепланово проверить все детские оздоровительные лагеря и другие базы отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей.
Задержаны директор коммерческой организации (ООО «Экстрим Сервис»), которой принадлежал «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Дело передано в главное следственное управление Следственного комитета России.
Пожарные службы вызвали не сразу — поначалу возгорание пытались потушить силами персонала.
Официальных версий возникновения пожара пока нет.
В Хабаровском крае с 24 июля будет объявлен трехдневный траур.
Семьям погибших краевые власти выплатят по 1 млн руб.