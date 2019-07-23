Огонь ударил по детям Расследуются обстоятельства пожара в палаточном городке в Хабаровском крае

В ночь на вторник пожар уничтожил детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Погибли три девочки и мальчик из Комсомольска-на-Амуре, пострадали еще восемь человек. Следственный комитет России (СКР) ведет расследование — по подозрению в халатности задержаны учредитель и директор владеющего лагерем ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. В среду в регионе будет объявлен трехдневный траур.

СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в палаточном городке, располагавшемся на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СКР. Помимо оценки действий руководства лагеря следствие проверит на халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ) деятельность региональных должностных лиц, «ответственных за безопасность детей».

Пожар в лагере отдыха в Хабаровском крае. Главное Читать далее

По данным МЧС, пожарных в лагерь вызвали не сразу, поскольку поначалу тушение пытались организовать силами персонала. Вызов поступил около 2:34 по местному времени. Команда сотрудников МЧС прибыла за 10 минут. К тому моменту пожар уничтожил 20 палаток из 26. Общая площадь возгорания составила 240 кв. м. На тушение ушло два часа.

В качестве вероятной причины пожара в ведомстве называли сушку одежды на обогревателях в палатках.

Десятилетняя девочка скончалась на месте, еще трое детей были госпитализированы в реанимационное отделение ЦРБ Солнечного района в тяжелом состоянии, где скончались, не приходя в сознание.

ЧП разбиралось на совещании региональной комиссии по ЧС во вторник, которое провел губернатор Сергей Фургал. Глава Солнечного района Виктор Старков сообщил, что в палатках находилось 189 человек, еще 61 — в корпусах. База рассчитана на 226 человек.

Руководство лагеря продавало путевки через интернет и на самой территории городка. Договоры заключались с родителями и всего было продано 428 путевок. Это почти вдвое превысило вместимость стационарных корпусов. Поэтому руководство лагеря начало размещать детей в палатках.

Глава региона Сергей Фургал сообщил, что комиссии профильных ведомств не давали разрешений на открытие палаточного городка.

«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный… Думаю, надо собрать все документы, кто, когда выдавал какие разрешения. Меня удивляет, когда мне говорят, что мы проверяли в феврале, в октябре. Мы для галочки проводим эти проверки?» — сказал глава региона и отдал распоряжение изучить работу проверявшей лагерь комиссии, изъять все протоколы. По информации Роспотребнадзора, межведомственная комиссия проверяла лагерь в октябре 2018 года и феврале 2019 года, очередную проверку планировали на август.

Деятельность лагеря приостановлена. Все подобные места отдыха детей в Хабаровском крае решено проверить. Семьям погибших власти региона выплатят по 1 млн руб.

Следственное управление СКР возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сотрудники прокуратуры и следственных органов прибыли на базу во вторник. Ведутся допросы, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские, пожарно-техническая и др.

По подозрению в халатности задержаны учредитель и директор владеющего лагерем ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. До задержания господин Кузнецов успел ответить на вопросы «Комсомольской правды».

По словам директора лагеря, сгоревшие палатки «имели официальный сертификат негорючести», такие использует МЧС («Памир-30»).

Приобретены они были на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге по рекомендации правительства края. Также он удивился тому, что о существовании лагеря якобы не знали профильные структуры: 10–12 июля МЧС проводило там учения по эвакуации.

Также в Солнечном районе работала бригада медиков, которую доставил вертолет центра медицины катастроф из Хабаровска. По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на место направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматологов. Специалисты МЧС оказывают детям из лагеря психологическую помощь.

Эрнест Филипповский, Хабаровск