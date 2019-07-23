Хабаровские власти не подтвердили гибель второго ребенка из сгоревшего лагеря

Хабаровские власти опровергли информацию о смерти второго ребенка из сгоревшего лагеря. Все трое детей, которые находятся в реанимации с ожогами, живы, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

«Живы все трое детей. Только что завершилась видеоконференция с врачами из Москвы. Дети тяжелые и нетранспортабельные, лечение скорректировали на месте. Девочка, которая с психотравмой, тоже находится в больнице на лечении»,— сообщил главный врач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка.

Ранее сообщалось, что в районной больнице поселка Солнечный умерла девочка.

Пожар произошел в ночь на вторник на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе.

Сгоревший лагерь работал без разрешений. По данным МЧС, пожарных в лагерь вызвали не сразу, поскольку поначалу тушение пытались организовать силами персонала.

Общая площадь возгорания составила 240 кв. м. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).