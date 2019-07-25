Пожар в «Холдоми» привел к арестам

Суд в Хабаровском крае арестовал на два месяца двух руководителей горнолыжного комплекса «Холдоми», пожар в палаточном лагере которого унес жизни четырех детей. Следственный комитет России (СКР) обвинил их в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также арестован по обвинению в халатности начальник надзорного отдела главка МЧС, отвечавший за Солнечный район региона. Руководство «Холдоми» заявило на своем сайте, что деятельность палаточного лагеря была одобрена чиновниками разных уровней. А это означает, что в деле могут появиться новые фигуранты. Решения об аресте будут обжалованы стороной защиты.

Солнечный районный суд Хабаровского края сегодня удовлетворил ходатайства следователей СКР об аресте троих фигурантов уголовных дел, возбужденных по итогам проверки обстоятельств пожара в палаточном городке летнего детского лагеря на территории горнолыжного курорта «Холдоми».

Как сообщили “Ъ” в суде, на срок до 22 сентября отправлены в СИЗО директор лагеря Максим Кузнецов и владелец и руководитель ООО «Экстрим сервис» (инвестор и оператор турпроекта «Холдоми») Виталий Бурлаков. Обоим инкриминируется причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Решение об аресте до 24 сентября вынесено в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, которого подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Уголовные дела объединены в одно производство.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» близ Комсомольска-на-Амуре произошел в ночь на вторник, 23 июля. Там находились 189 детей 7–15 лет. Из 26 палаток за считанные минуты сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м. В результате погибли четыре ребенка. Пострадали еще четверо детей и пятеро взрослых, получивших несущественные повреждения. Детский лагерь закрыт, все дети сегодня были вывезены. В Хабаровском крае с 24 июля объявлен трехдневный траур по погибшим.

Администрация детского лагеря на сайте туркомплекса «Холдоми» опубликовала заявление, в котором обозначена ее позиция. В нем говорится об отсутствии претензий со стороны надзорных органов по итогам проведенной в мае проверки. «В рамках данного мероприятия были выданы предписания на исправление недочетов в коттеджах и гостинице с установлением срока до 1 августа 2019 года.

К палаточному лагерю комментариев и претензий не было. Подтверждающие документы имеются и также переданы в Следственный комитет»,— говорится в заявлении.

Также в нем упомянуты проведенные в 10–12 июля учения МЧС по эвакуации, которые затрагивали и палаточный лагерь.

Впервые организованный в нынешнем году палаточный городок значился в «реестре организаций отдыха детей и их оздоровления». «Мы не ищем оправданий. Их нет. Однако мы призываем людей к благоразумию и человечности в этой страшной ситуации»,— заявила администрация и сообщила, что решает вопрос о компенсациях семьям.

По словам директора лагеря, сгоревшие палатки «имели официальный сертификат негорючести» — такие использует МЧС («Памир-30»). Приобретены они были на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге по рекомендации правительства края.

В МЧС арест не комментируют. Министерство выступило с инициативой дополнить постановление правительства РФ «О противопожарном режиме» отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа. Таким образом, линия защиты подследственного сотрудника, вероятно, будет основана на отсутствии регламентации в части организации пожарной безопасности на подобных объектах.

По данным “Ъ”, сторона защиты намерена обжаловать решения об аресте подопечных.

Эрнест Филипповский, Хабаровск