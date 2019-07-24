МЧС готовит правила противопожарной безопасности в лагерях после трагедии под Хабаровском

После трагедии в Хабаровском крае, где произошел пожар в палаточном лагере, МЧС России начало разрабатывать правила противопожарной безопасности в детских лагерях, сообщает газета «Известия». Об этом председателю Всероссийского добровольного пожарного общества Владимиру Кудрявцеву рассказал главный пожарный инспектор ведомства Игорь Кобзев.

«Он сообщил мне, что МЧС сейчас готовит оперативный документ — рекомендации по противопожарной безопасности, который поможет усилить контроль за такими объектами. Он будет направлен в регионы страны»,— сказал господин Кудрявцев.

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Напомним, в ночь на вторник, 23 июля, в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. В палатках находились 189 человек, 12 пострадали, погибли четверо детей. Официальных версий возникновения пожара пока нет. Глава региона Сергей Фургал заявил, что власти не знали о существовании палаточного городка, за что его раскритиковал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В Хабаровском крае с 24 июля объявлен трехдневный траур.