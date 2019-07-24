Сотрудника МЧС заподозрили в халатности после пожара в палаточном лагере

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении начальника надзорного отдела регионального МЧС, который знал о нарушениях в палаточном лагере под Хабаровском. Накануне в результате пожара в палаточном лагере погибло четверо детей.

«Сегодня возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Согласно данным следствия, в июле текущего года проводились плановые учения, во время которых начальник надзорного отдела обнаружил нарушение противопожарных норм, но ничего не сделал для их устранения. «Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также иных лиц, действия которых привели к трагическим последствиям»,— отметила госпожа Петренко.

Напомним, в ночь на вторник, 23 июля, в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар. В палатках находилось 189 человек, 12 пострадали, погибло четверо детей. Официальных версий возникновения пожара пока нет. Глава региона Сергей Фургал заявил, что власти не знали о существовании палаточного городка, за что его раскритиковал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В Хабаровском крае с 24 июля объявлен трехдневный траур.

Подробнее о пожаре — в материале “Ъ” «Огонь ударил по детям».