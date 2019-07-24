«Родители доверяют турбазам самое дорогое в жизни»

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция «Горючие слезы в негорючих палатках. Кто ответит за пожар в Хабаровском крае?». Об этом говорили сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов и член всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Анастасия Белова.

Турбаза «Холдоми» не значилась в официальном реестре организаций как палаточный лагерь, однако именно в палатках размещались 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. Соруководитель рабочей группы по детскому туризму при правительстве РФ Сергей Минделевич на пресс-конференции отметил, что отдыхающие жили и в палатках, и в зданиях турбазы. По его словам, местные власти «начинают себя выгораживать», а лагерь проверяли и пожарные, и Роспотребнадзор: «Но владелец утверждал, что дети проживают в каменных корпусах, а они на деле проживали в палатках. Получается, надзорные органы проверяли его в другом формате. На сайте организации указано, что 25 тыс. рублей стоило проживание детей в корпусах, а 15 тыс. рублей — в палатках. Большинство родителей отправили детей в палатки»,— заявил соруководитель рабочей группы по детскому туризму при правительстве РФ Сергей Минделевич.

Адвокат Игорь Трунов заявил, что пожар — это в том числе и ответственность губернатора региона:

«Этот лагерь — территория опережающего развития, в него деньги вкладывали и из федерального, и из регионального бюджета. Соответственно, у него был двойной контроль».

По словам члена всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Анастасии Беловой, многие родители сейчас в панике и едут забирать своих детей из лагерей. Она раскритиковала работу надзорных органов: «В других случаях, когда Роспотребнадзор находит нарушения, он выписывает штраф и уходит. И в чем результат?» По ее словам, такая «безалаберность» должна быть уголовно наказуемой: «Родители доверяют турбазам самое дорогое в жизни, отправляя своих детей на отдых».

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова призвала усилить юридическое регулирование частного детского туризма и пообещала, что государство разберется в ситуации. «Все, кто отвечал за организацию безопасности в этом лагере, понесут ответственность»,— заявила она.

Напомним, 23 июля около двух часов ночи на территории туркомплекса «Холдоми» произошел пожар. По уточненным данным, пострадало двенадцать человек: четверо детей погибло, двое эвакуированы санитарной авиацией в Хабаровск из-за отравления угарным газом. Остальные дети находятся в Комсомольской районной больнице. Лагерь принадлежит компании ООО «Экстрим Сервис», директор которой Виталий Бурлаков уже взят под стражу.

По информации местных СМИ, он имел деловые связи с предыдущим губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.

Задержан также директор лагеря Максим Кузнецов. Следственный комитет возбудил дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Также по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) задержан начальник надзорного отдела по Солнечному муниципальному району МЧС Эдуард Новгородцев, который, как считает следствие, знал о нарушении правил пожарной безопасности на территории лагеря.

По предварительной версии, пожар возник из-за того, что кто-то из детей сушил вещи на обогревателе.

Дмитрий Кальченко