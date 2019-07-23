Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в лагере под Хабаровском в центральный аппарат СКР. В результате пожара погиб ребенок, более десяти человек пострадали.

В сообщении на сайте ведомства указано, что господин Бастрыкин «потребовал дать принципиальную юридическую оценку произошедшему, установить круг виновных лиц, причины, способствовавшие совершению преступления». Кроме оценки действий руководства загородного лагеря следствие проверит на халатность деятельность (ч. 2 ст. 293 УК РФ) должностных лиц, которые несут ответственность за безопасность детей.

Напомним, пожар произошел в ночь на вторник на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Общая площадь возгорания составила 240 кв. м. В результате инцидента погибла девочка. По словам губернатора Хабаровского края, сгоревший лагерь работал без разрешений.

СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).