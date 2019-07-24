Пожару в палаточном лагере ищут объяснение

Лагеря отдыха готовятся к ужесточению требований из-за пожара в Хабаровском крае. В понедельник в палаточном городке на территории комплекса «Холдоми» произошло возгорание. Погибли четверо детей. Причиной могла стать неисправная батарея, которой обогревали палатки. Говорит ли трагедия о проблемах в отрасли? И к каким последствиям она может привести? Об этом — Яна Лубнина и Яна Пашаева.

История с пожаром в детском лагере в Солнечном районе вызывает немало вопросов. Губернатор края Сергей Фургал заявил, что разрешения на открытие палаточного городка никто не давал. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь»,— сказал он накануне на встрече с местными чиновниками. И своими словами удивил премьер-министра Дмитрия Медведева:

Дмитрий Медведев, премьер-министр: «Губернатор Хабаровского края по фамилии Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный". Это что значит? А чья обязанность знать? Что это за заявления со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности. А если знали, почему разрешили?»

Так знали или нет? Дело в том, что на территории комплекса «Холдоми» помимо палаточного городка есть несколько деревянных корпусов. В МЧС говорят, что проверяли лагерь в мае, и палаток там тогда не было. Но директор лагеря Максим Кузнецов, которого уже задержали, утверждает обратное: «Что касается разрешений, в том году все было открыто. В октябре 2018 года мы в соответствии с текущим законодательством получаем сначала экспертное заключение на соответствие, со всеми экспертизами, потом санитарно-эпидемиологическое заключение — это основной документ. Причем, как сейчас отрицают ребята из пожарного надзора, они в начале июля проводили у нас эвакуационные мероприятия с палаточного городка».

Пожар в лагере отдыха в Хабаровском крае. Главное Читать далее

У проверяющих были претензии к соблюдению требований пожарной безопасности в «Холдоми». По итогам инспекции в мае в корпусах не нашли планов эвакуации, обозначений мест со средствами защиты, не было экстренного освещения. Председатель центрального совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец считает, что власти не могли не знать о существовании палаточного лагеря: «Это достаточно большой лагерь, в котором уже третья смена проходила и больше отдыхало больше 200 детей. Тем людям, которые ответственны за это, было, наверное, даже выгодно не замечать наличие этого лагеря. Необходимо вносить новые поправки, в том числе связанные с ужесточением контроля над региональной властью в случае не прекращения этой властью работы лагерей, которые не получили соответствующих разрешений».

Проживание в палатках стоит почти в два раза дешевле размещения в деревянных домиках. Условия в «Холдоми» были далеко не походные: дети спали на кроватях, и в палатки было подведено электричество. Хабаровские власти после пожара призвали закрыть все палаточные лагеря в регионе. В крае 15 таких баз отдыха. Но гендиректор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус считает это перегибом: «Нормы безопасности достаточно четко прописаны. Есть ведомство, которое отвечает за нормативную базу на федеральном уровне — это Министерство просвещения. Они за последние два года сделали очень много. Безусловно, детский отдых находится в региональном ведении.

К сожалению, нехватка денег в региональных лагерях не позволяет в полной мере обеспечивать безопасность. А частные лагеря экономят на всем».

Следователям предстоит разобраться, что привело к возгоранию. Но эксперты говорят, что использование электроприборов в палатках не запрещено. С уверенностью можно утверждать другое: отрасли сейчас придется непросто. МЧС анонсировало внеплановые проверки по всей стране, и о послаблениях, как считают в лагерях, можно забыть. Если раньше проверяющие после выявления нарушений давали время на их устранение, то теперь есть риск, что базы отдыха будут сразу закрывать.

Хабаровский «Холдоми» приостановил работу. Но в его стационарных корпусах по-прежнему остаются 250 человек. Всех детей из палаточной части лагеря родители уже забрали домой.