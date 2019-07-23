При пожаре в Хабаровском крае пострадали 12 человек

Минздрав России сообщил, что в результате пожара в детском лагере в Хабаровском крае пострадали 12 человек, семеро из которых — дети, один ребенок погиб. В ведомстве заявили, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

«Медицинская помощь в амбулаторной форме оказана пяти пострадавшим (все взрослые). Всего госпитализировано шесть детей, один ребенок (поверхностный ожог локтя, купированная психоэмоциональная травма) выписан 23 июля 2019»,— приводит ТАСС сообщение министерства.

По данным Минздрава, на стационарном лечении сейчас находятся трое детей в крайне тяжелом состоянии с термическими ожогами, термоингаляционными травмами, двое в удовлетворительном состоянии с отравлением продуктами горения. «Медицинская организация, оказывающая помощь пострадавшим, полностью обеспечена донорской кровью и ее компонентами, кровезаменителями, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой»,— заверили в ведомстве.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что прокуратура Хабаровского края проверит все палаточные лагеря в регионе. Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила за проверку всех подобных лагерей не только в Хабаровском крае, но и по всей стране. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пообещал ужесточить в столице контроль за детским отдыхом.

Напомним, пожар произошел в ночь на вторник на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Общая площадь возгорания составила 240 кв. м. В результате инцидента погибла девочка. По словам губернатора Хабаровского края, сгоревший лагерь работал без разрешений.

СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Дело было передано в центральный аппарат СКР.