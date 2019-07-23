Сгоревший под Комсомольском-на-Амуре лагерь работал без разрешений

Комиссии профильных ведомств не давали разрешений на открытие палаточного городка на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе специального совещания региональной комиссии по ЧС во вторник. Как сообщалось, в понедельник около 20:30 местного времени (13:30 мск) во время мероприятий у костров пожар уничтожил 20 палаток из 26, погибла 10-летняя девочка, еще три ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии в райбольницу Солнечного.

«Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный… Думаю, надо собрать все документы, кто, когда выдавал какие разрешения. Меня удивляет, когда мне говорят, что мы проверяли в феврале, в октябре. Мы для галочки проводим эти проверки?» — сказал глава региона и отдал распоряжение проверить работу проверявшей лагерь комиссии, изъять все протоколы.

По информации Роспотребнадзора, межведомственная комиссия проверяла лагерь в октябре 2018 года и феврале 2019 года, очередную проверку планировали на август. «При плановой проверке Госпожнадзора были отмечены нарушения. На путях эвакуации нет освещения, часть детей размещали в стационарах, часть в деревянных строениях»,— сообщила глава управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

По данным МЧС, пожарных в лагерь вызвали на сразу, поскольку поначалу тушение пытались организовать силами персонала. Общая площадь возгорания составила 240 кв. м. Глава Солнечного района Виктор Старков сообщил, что в палатках находилось 189 человек, еще 61 — в корпусах. База рассчитана на 226 человек.

На совещании прозвучало, что руководство лагеря организовало продажи путевок посредством интернета, а также на самой территории городка. Договора заключались с родителями, всего было продано 428 путевок.

Председатель КЧС, зампред краевого правительства Анатолий Литвинчук на заседании предложил закрыть все палаточные лагеря в регионе. Сергей Фургал поручил министерству соцзащиты региона и другим ведомствам оказать помощь родителям погибшей девочки и пострадавших детей. Также он поручил разобраться с выдачей разрешений на работу палаточных лагерей.

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку обстоятельств пожара. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сотрудники прокуратуры и следственных органов прибыли на базу во вторник. Также в поселок Солнечный прибыла бригада медиков, которую доставил вертолет центра медицины катастроф из Хабаровска. На месте бригада врачей оценит состояние пострадавших и при возможности проведет эвакуацию детей в краевые учреждения здравоохранения, сообщило ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Эрнест Филипповский, Хабаровск