Число жертв пожара в лагере отдыха в Хабаровском крае возросло до четырех

Число жертв происшедшего в ночь на вторник пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае выросло до четырех, сообщили “Ъ” в правительстве региона. В ночь на вторник, 23 июля, около 3:00 местного времени пожар уничтожил 20 палаток из 26, погибла десятилетняя девочка, еще три ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу поселка Солнечный.

«Скончались еще две девочки. Врачи ведут борьбу за жизнь мальчика, ситуация тяжелая»,— сообщила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко. Позднее стало известно о смерти мальчика. Губернатор Сергей Фургал побывал на месте и пообщался с руководством лагеря и родителями.

В Хабаровском крае будет объявлен со среды, 24 июля, трехдневный траур. Семьям погибших краевые власти выплатят по 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что вызов пожарных запоздал из-за попыток потушить огонь силами персонала лагеря. Общая площадь возгорания составила 240 кв. м. Глава Солнечного района Виктор Старков сообщил, что в палатках находились 189 человек, еще 61 — в корпусах. База рассчитана на 226 человек. При этом было продано 428 путевок, что и привело к необходимости селить детей в палаточном городке.

Прокуратура Хабаровского края проводит проверку обстоятельств пожара. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сотрудники прокуратуры и следственных органов прибыли на базу сегодня. Также в поселок Солнечный прибыла бригада медиков, которую доставил вертолет Центра медицины катастроф из Хабаровска. Врачи признали пострадавших нетранспортабельными.

Эрнест Филипповский, Хабаровск