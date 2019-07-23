СМИ: количество жертв пожара в детском лагере в Хабаровском крае выросло до двух

В районной больнице поселка Солнечный в Хабаровском крае умерла девочка, пострадавшая при пожаре в детском палаточном городке, сообщили агентству «Интерфакс-Дальний Восток» в больнице. Ранее на месте пожара было найдено тело девочки.

О гибели второго ребенка сообщал также ТАСС. Агентство ссылалось на власти.

Позже хабаровские власти опровергли информацию о смерти второго ребенка из сгоревшего лагеря.

Пожар произошел в ночь на вторник на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе.

Сгоревший лагерь работал без разрешений. По данным МЧС, пожарных в лагерь вызвали не сразу, поскольку поначалу тушение пытались организовать силами персонала.

Общая площадь возгорания составила 240 кв. м. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).