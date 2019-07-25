Директор сгоревшего лагеря арестован до 22 сентября

Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал директора сгоревшего палаточного лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова. Он будет находиться под стражей до 22 сентября, сообщает ТАСС.

Позднее также до 22 сентября был арестован владелец оператора «Холдоми» — ООО «Экстрим Сервис» — Виталий Бурлаков.

Пожар в «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, где находилось 189 человек. Пострадали 13 человек, включая восемь детей, четверо из которых погибли. Гибель детей привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране.

Пожар в лагере отдыха в Хабаровском крае. Главное Читать далее

23 июля СКР сообщил о задержании господ Бурлакова и Кузнецова: они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Подробнее — в материале “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок».