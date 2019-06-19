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13:46
В «Дружбе» снова обнаружили новое загрязнение нефти
13:52
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13:25
Путин попросит ФАС проверить мусорные тарифы в Омской области
12:18
ВТБ профинансировал крупную красноярскую сеть АЗС почти на 1 млрд рублей
11:37
Новосибирские полицейские нашли похитителя известной спортсменки
10:47
Районные депутаты в Хакасии предложили увеличить полномочия правительства в сфере ЖКХ
10:11
Глава совета директоров сменился в «Россети Сибирь»
09:05
Новое уголовное дело завели на скандально известного главу района Хакасии
08:57
Бродящего по Норильску белого медведя доставят в зоопарк
08:37
Томские власти отказали в пикете против преследования журналистов
08:16
Начальника железнодорожной станции Кузбасса отдали под суд за мошенничество
07:53
На Алтае арестован безработный, рассылавший письма о минировании соцучреждений
07:39
РПЦ хочет установить памятник Николаю Чудотворцу в центре Новосибирска
07:27
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06:57
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(обновлено: 18.06.2019)
Громкие дела в сибирском здравоохранениии
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Экс-глава медицинского НИИ получил срок за растрату 10 млн рублей Минздрава РФ
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия