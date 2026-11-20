Мосбиржа намерена начать централизованные торги ЦФА в середине 2027 года
Московская биржа намерена организовать централизованную торговлю цифровыми финансовыми активами (ЦФА) в середине 2027 года. Такими планами председатель правления биржи Виктор Жидков поделился с РБК на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2026» в Екатеринбурге.
Сейчас сделки с ЦФА проходят на отдельных платформах операторов информационных систем (ОИС), единой площадки для них нет. По словам господина Жидкова, Мосбиржа хочет запустить торговлю активом на всем рынке независимо от того, какой оператор его выпустил. Хранение актива при этом можно будет организовать отдельно.
К подготовке торгов биржа привлекла заинтересованных операторов. Договоренности с ними о технической реализации близки к завершению, сообщил ее руководитель. «Я думаю, достаточно двух-трех (ОИС.—"Ъ") на первом этапе для того, чтобы критическая масса этого спроса сформировала ликвидность»,— сказал Виктор Жидков.
Переводить ЦФА между платформами позволили изменения законодательства, основные положения которых действуют с 1 сентября. ЦФА представляют собой цифровые имущественные права, условия реализации которых задает информационная система. По данным Банка России, за 2025 год объем новых размещений таких активов достиг 1,65 трлн руб.