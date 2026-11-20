Сейчас сделки с ЦФА проходят на отдельных платформах операторов информационных систем (ОИС), единой площадки для них нет. По словам господина Жидкова, Мосбиржа хочет запустить торговлю активом на всем рынке независимо от того, какой оператор его выпустил. Хранение актива при этом можно будет организовать отдельно.