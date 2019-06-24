Угольщики снижают добычу планов

Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта. Первой об этом заявила Кузбасская топливная компания (КТК), объяснив решение конъюнктурой рынка. Другие крупнейшие игроки пока официально не объявили о сокращении добычи, однако в середине июня о готовности приостановить работу некоторых филиалов говорил представитель «Кузбассразрезугля». Аналитики пока считают перспективу падения добычи в целом по отрасли неочевидной, связывая проблемы КТК с тем, что компания еще не успела переориентировать свои поставки в Азию.

Угольные компании, работающие в условиях низких цен на европейском направлении, высокой загруженности транспортной инфраструктуры — в восточном и нерешенного вопроса с РЖД о тарифных льготах, начинают корректировать годовые планы. Первой это сделала КТК, являющаяся одним из крупнейших экспортеров энергетического угля. Представитель компании сообщил “Ъ”, что «в связи с изменением конъюнктуры рынка» были снижены планы по добыче и скорректированы финансово-экономические показатели на 2019 год. О том, насколько снижены показатели, не говорится, но известно, что КТК планировала увеличить добычу на 8%, до 17 млн тонн. По итогам первого квартала добыча угля сократилась на 4%, до 3,7 млн тонн.

Энергетический уголь за последние полгода подешевел на 54%, он вытесняется из европейской генерации в условиях теплой зимы, подешевевшего газа и роста цен на выбросы СО2. И хотя цены в Азии по-прежнему привлекательны для российских угольщиков, наращивание экспорта в восточном направлении затруднительно из-за ограничений транспортной инфраструктуры (см. “Ъ” от 14 июня).

В мае о сокращении добычи в своих квартальных отчетах сообщали «Мечел» и «Распадская». В первом случае добыча упала на 19% в связи с необходимостью сократить складские запасы, возникшие из-за дефицита полувагонов в Кузбассе и на южноякутских площадках. «Распадская» объясняла сокращение на 11% рекордной добычей углей марки ГЖ (см. “Ъ” от 24 мая). В «Мечеле», Evraz, СУЭК, «СДС-Угле», ПМХ, «Сибантраците» отказались прокомментировать “Ъ” возможную корректировку годовых планов по добыче. В «Русском угле» сообщили, что планируют увеличить добычу на 0,7%, до 14,1 млн тонн.

«Кузбассразрезуголь» остановил добычу углей энергетических марок на одном из разрезов из-за падения цен, сообщал 13 июня директор компании Сергей Парамонов. Если ситуация не изменится, то компании придется приостановить деятельность некоторых филиалов, говорил он, поскольку цены упали «до предела ниже производственной себестоимости при добыче». В «Кузбассразрезугле» не ответили на запрос “Ъ”.

Председатель совета директоров ООО «Колмар групп» Анна Цивилева передала “Ъ” через представителя, что компания планирует нарастить добычу вдвое, до 11 млн тонн, а «колебания цен на рынке энергетического угля не коснулись рынка коксующегося угля». «В странах АТР существует устойчивый тренд роста спроса на сталь, особенно благоприятен рынок Китая и Японии, в следующем году после запуска собственного порта в Хабаровском крае мы планируем начать поставки в Индию. Кроме того, у нас удобная логистика — мы ближе всех к Азии»,— заявила госпожа Цивилева. Однако источник “Ъ” в угольной отрасли убежден, что в текущих рыночных условиях без снижения тарифов на перевозку и перевалку даже производители коксующихся углей будут вынуждены снижать объемы добычи и уменьшать экспорт в западном направлении. «Снижение тарифов выгодно самим РЖД, поскольку позволит сохранить определенные объемы перевозки коксующихся углей в этом направлении»,— полагает он.

Но Максим Худалов из АКРА считает, что падения добычи в целом по отрасли не будет. «Цены в азиатском регионе пока хорошие, даже с учетом транспортировки морем из западных портов экономика все равно положительна»,— говорит он. В то же время аналитик не исключил снижения цен на уголь в Азии в течение года вслед за Европой. Комментируя решение КТК снизить добычу, господин Худалов предположил, что, вероятно, компания, производящая «рядовой» уголь марки Д, не успела переориентировать поставки в Азию. Согласно годовому отчету КТК, в 2018 году на экспорт было отгружено 12,4 млн тонн, на внутренний рынок — 3,9 млн тонн. Основными контрагентами по экспортным поставкам являлись Польша с долей 25%, страны Западной и Восточной Европы с 19%, тогда как на страны АТР приходилось 53% поставок.

Евгений Зайнуллин