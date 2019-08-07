Академика оставили в СИЗО

Суд Новосибирска до 19 ноября продлил срок содержания в СИЗО экс-директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ им. академика Мешалкина 61-летнего Александра Караськова, которого обвиняют в хищении свыше 1,3 млрд руб. при госзакупках. С обвинением он не согласен. Защита просила о домашнем аресте, однако получила отказ. Академик РАН Караськов пожаловался на духоту в тюремной камере, но решение суда о продлении срока стражи встретил спокойно.



Во вторник Центральный райсуд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста академика РАН, экс-директора НМИЦ, известного сердечно-сосудистого хирурга Александра Караськова. Перед началом судебного заседания господин Караськов, находящийся за решеткой, заявил следователю: «Выдающегося кардиохирурга мира в клетке еще никто не держал — только вы. Войдете в анналы истории». Силовики просили провести слушания в закрытом режиме, мотивировав это необходимостью сохранить тайны следствия и личной жизни обвиняемого. Александр Караськов возражал против закрытия процесса, отметив, что скрывать ему нечего. Во время образовавшейся паузы господин Караськов пожаловался на духоту в тюремной камере, в которой уже провел два месяца. «Выжить хочется, чтобы узнать правду»,— сказал академик. Слушания прошли за закрытыми дверями, СМИ впустили в зал только на оглашение судебного решения.

«Предстоит допросить не менее 50 свидетелей, находящихся в том числе за пределами Новосибирской области, произвести арест похищенного Караськовым имущества, назначить судебную финансово-экономическую экспертизу»,— процитированы в постановлении доводы следователя. Сторона обвинения полагает, что в случае освобождения академик может скрыться, например, в Таиланде, где у него, по данным следствия, недвижимость, или оказать давление на свидетелей, среди которых в основном его бывшие подчиненные. Как следует из судебного решения, защита настаивала на освобождении господина Караськова, так как следственные действия с обвиняемым давно не проводятся, а сам он неважно себя чувствует.

Доводы следствия для продления ареста Александра Караськова суд посчитал убедительнее контраргументов защиты. «Караськов обвиняется в совершении тяжких преступлений, совершенных организованной группой, в которой, как следует из ходатайства следствия, занимал роль организатора. Суд также учитывает и то обстоятельство, что не все свидетели по делу установлены и допрошены, а улики обнаружены и изъяты. Караськов под тяжестью обвинения может скрыться от следствия и суда»,— огласил решение судья Руслан Фролов и оставил обвиняемого в СИЗО до 19 ноября. Академик встретил решение суда спокойно: «Все нормально, жизнь продолжается».

Александра Караськова, а также его супругу и заместителя Ирину Бойцову сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области задержали в начале июня 2019 года в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств при госзакупках. Предполагаемый масштаб хищений составляет 1,3 млрд руб. Супругам предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). Тогда же суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца. Супруги с обвинением не согласны. Александр Караськов связывает свое уголовное дело с рейдерским захватом клиники, которую он возглавлял 20 лет — до середины мая 2019 года. На прошлой неделе суд продлил срок содержания в СИЗО Ирине Бойцовой.

Константин Воронов