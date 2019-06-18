Премирование общего режима

В Новосибирске завершился судебный процесс над бывшим директором Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ 62-летним Михаилом Садовым, который обвинялся в хищении 10,7 млн руб. бюджетных средств. По материалам дела, в конце 2014 года глава НИИТО выписал подчиненным щедрые премиальные, значительную часть которых потребовал отдать якобы на нужды клиники. Господин Садовой, отрицающий обвинения, утверждал, что недостаточно плотно конт­ролировал ситуацию в финансовой службе клиники, полагаясь на добросовестность ее сотрудников. Михаилу Садовому назначили три года колонии и после оглашения приговора взяли под стражу.

В Новосибирске в понедельник вынесли приговор по резонансному делу экс-главы ФГБУ НИИТО Михаила Садового. Скандал, стоивший директору НИИТО должности и свободы, разгорелся в начале 2018 года. Сотрудники регионального управления ФСБ выявили масштабную схему хищений из фонда оплаты труда института. Силовики возбудили уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали Михаил Садовой и консультант НИИТО по вопросам стратегического развития Сергей Поскочин, ведающий финансами. По версии следствия, в конце 2014 года десяти сотрудникам клиники они сообщили, что по итогам работы за год им будет выписана премия (от 640 тыс. до 4,1 млн руб.), которой следует поделиться: 90% от ее суммы необходимо отдать наличными в так называемую кассу взаимопомощи. Якобы аккумулированные там средства пойдут на нужды клиники.

Согласно показаниям работников НИИТО, оснований не доверять господам Садовому и Поскочину у них не было. Как указывается в деле, «не сомневаясь в благородстве намерений» руководства, премированные работники отдали в кассу взаимопомощи в общей сложности 10,7 млн руб. По версии силовиков, эта сумма была похищена Михаилом Садовым и Сергеем Поскочиным. По ходатайству следствия главу НИИТО поместили под домашний арест. Одновременно с возбуждением уголовного дела Михаил Садовой был уволен с должности директора института, которую занимал с 2006 года. Политсовет местного отделения «Единой России» приостановил его членство в партии. Второй обвиняемый — Сергей Поскочин — скрылся и был объявлен в розыск по линии Интерпола. По оперативным данным, он может находиться в Испании.

В сентябре прошлого года Михаил Садовой предстал перед судом. На следствии и судебном процессе бывший директор НИИТО не раз менял показания. Сначала он утверждал, что бывшие сотрудники института его оговорили, не простив высказанных им претензий по работе. Его последняя позиция сводилась к тому, что он недостаточно плотно контролировал ситуацию в финансовой службе клиники, полагаясь на добросовестность и порядочность ее сотрудников, и мог допустить небрежность при контролировании фонда оплаты труда. Хотя Михаил Садовой и отрицал вину, он, тем не менее, частично возместил указанный в деле ущерб — перевел Минздраву РФ около 1,5 млн руб.

Заместитель директора правового департамента Минздрава РФ Александр Андре оставил вопрос о размере наказания на усмотрение суда. В то же время он просил обязать подсудимого компенсировать причиненный ведомству урон. В своем последнем слове экс-директор НИИТО рассказал об успехах, которых институт достиг под его руководством. Среди клиник подобного профиля НИИТО считается одним из лучших: институт ежегодно увеличивает число высокотехнологичных операций, в него поступают больные более чем из полусотни субъектов РФ. Помимо этого, в созданном при активном участии господина Садового медицинском промпарке налажен выпуск современных металлоимплантатов и инструментария. Михаил Садовой просил не лишать его свободы и дать возможность заниматься врачебной практикой.

Представленные следствием доказательства позволили суду сделать вывод о виновности Михаила Садового. Заслуги перед здравоохранением, правительственные и ведомственные награды, которыми были отмечены его научные труды, пожилой возраст, наличие хронических заболеваний суд посчитал смягчающими вину экс-директора НИИТО обстоятельствами. Но всего перечисленного не хватило для назначения травматологу условного срока. Суд назначил ему три года в колонии общего режима и штраф 100 тыс. руб. Как рассказал “Ъ” старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, кроме того, суд оставил под арестом имущество обвиняемого — двухэтажный коттедж и земельный участок — общей стоимостью 8,5 млн руб. в счет возмещения причиненного ущерба. Объявленный приговор шокировал бывшего директора клиники, но он промолчал. На него надели наручники и препроводили в конвойное помещение. Адвокат Юрий Заковряшин отказался комментировать исход судебного разбирательства.

В силовых ведомствах “Ъ” сообщили, что Михаил Садовой фигурирует еще в одном уголовном деле, ущерб по которому куда более серьезный — около 500 млн руб. Речь в нем, по некоторым данным, идет о хищениях при госзакупках.

Константин Воронов