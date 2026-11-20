По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской и Московской областях. Также дроны сбивали в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле из регионов пока не поступало.