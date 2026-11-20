По удар попали объекты в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Там были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, склады с крылатыми ракетами и беспилотниками, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.