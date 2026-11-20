Минобороны России отчиталось о массированном ударе по пяти областям Украины
Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ВПК, энергетике и портам на Украине
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины в ночь на 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По удар попали объекты в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Там были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, склады с крылатыми ракетами и беспилотниками, а также объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
В Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры и морские суда, которые использовали ВСУ. Их число не уточняется.