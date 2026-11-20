«Ведомости» узнали о просьбе отложить ужесточение правил ПДД для курьеров
Сервисы доставки предложили отложить ограничения для курьеров до 2029 года
Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний считает, что предложенные Минтрансом требования к курьерам и их транспорту не могут быть обеспечены одномоментно. Получение доставщиками прав и выделение их электровелосипедов в общий транспортный поток требуют времени. Организация попросила правительство отложить введение ограничений минимум до 2029 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст обращения.
В указанную ассоциацию входят X5, «Вкусвилл», «Яндекс Лавка», «Купер», «Самокат» и другие сервисы доставки. Если новые ограничения вступят в силу сразу же, то, считает организация, работа многих сервисов «будет практически парализована на многие месяцы».
Организация указывает, что из-за расходов на выполнение требований законодательства может подорожать и стоимость доставки для клиентов. В части ограничения скорости, например, предлагается оснащать электровелосипеды курьеров специальными модулями контроля.
Согласно законопроекту, который в ноябре на общественное обсуждение вынес Минтранс, предлагается отнести электровелосипеды курьеров со скоростью 25 км/ч и мощностью от 0,25 до 4 кВт к мопедам. Если закон примут, то по правилам ПДД они должны будут передвигаться только по проезжей части.