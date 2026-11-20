Согласно законопроекту, который в ноябре на общественное обсуждение вынес Минтранс, предлагается отнести электровелосипеды курьеров со скоростью 25 км/ч и мощностью от 0,25 до 4 кВт к мопедам. Если закон примут, то по правилам ПДД они должны будут передвигаться только по проезжей части.