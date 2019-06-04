Национальный медицинский следственный центр

В Новосибирске задержаны бывший директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ им. академика Мешалкина Александр Караськов и его заместитель и супруга Ирина Бойцова. Они проходят подозреваемыми по делу о хищении около 1,3 млрд руб. при госзакупках. Другой его фигурант Евгений Покушалов, кардиохирург с мировым именем, в апреле был освобожден из СИЗО и помещен под домашний арест.

В Новосибирске под следствием оказались экс-глава НМИЦ им. академика Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова, занимавшая в клинике должность замдиректора по организационно-клинической работе. Об этом „Ъ“ сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

Дело в отношении Александра Караськова и Ирины Бойцовой правоохранительные органы возбудили еще 31 мая, сразу после снятия с господина Караськова полномочий депутата новосибирского заксобрания. Декадой ранее, объясняя причины сложения депутатского мандата, бывший глава клиники заявил, что при проверке его декларации о доходах и имуществе был найден неучтенный жилой дом, который он внес уже постфактум. На сессии регионального парламента, на которой была принята отставка господина Караськова, первый вице-спикер Андрей Панферов заочно выразил ему благодарность «как замечательному человеку и хирургу». Самого экс-парламентария на заседании не было: он находился в Москве, откуда вернулся только на выходных.

В понедельник утром Александра Караськова и Ирину Бойцову доставили в следственный отдел и развели по разным кабинетам, где ознакомили с постановлением о привлечении в качестве подозреваемых. Как стало известно, задержание врачей связано с делом о крупных махинациях с закупками медизделий для НМИЦ, которые в начале 2019 года выявило УФСБ по Новосибирской области. Первым фигурантом расследования стал замдиректора клиники по научной работе, известный кардиохирург Евгений Покушалов. Два месяца (с февраля по апрель 2019 года) он провел в СИЗО по обвинению в хищении 1,3 млрд руб., но затем по ходатайству следствия суд перевел его под домашний арест. По предварительным данным, господин Караськов подозревается в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), госпожа Бойцова — в пособничестве в преступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160). Схему предполагаемых хищений силовики не раскрывают. Ожидается, что в среду господину Караськову и госпоже Бойцовой будет избрана мера пресечения. Адвокат семьи Караськовых отказался от комментариев.

Александр Караськов — известный сердечно-сосудистый хирург. С основателем клиники (в прошлом НИИ патологии кровообращения) академиком Евгением Мешалкиным он познакомился в 1981 году, еще будучи студентом новосибирского мед­института. «Еще учась в институте, я занимался и с нейрохирургами, и с кардиохирургами. Встреча с Евгением Николаевичем Мешалкиным мне многое дала. Разговоры, обсуждения, информация, которую я от него получил, не только дали старт сердечно-сосудистой хирургии в моей жизни, но и в целом повлияли на мой профессиональный рост»,— говорил он в интервью пресс-службе заксобрания. В 1999 году Минздрав РФ доверил Караськову руководство клиникой. Вскоре он стал членом-корреспондентом РАН и главным сердечно-сосудистым хирургом Сибирского федерального округа. В 2013 году Александра Караськова, перу которого принадлежит более 350 научных работ, избрали академиком РАН. В 2015 году он возглавил список кандидатов в местный парламент от «Единой России».

В региональном заксобрании господин Караськов был одним из самых обеспеченных депутатов. Согласно дек­ларации, неточность в которой стоила ему мандата, в 2018 году его доход составил 7,8 млн руб. Более 3,2 млн руб. заработала его супруга Ирина Бойцова. Семье врачей принадлежат две квартиры (78,2 и 102,7 кв. м), три садовых участка общей площадью 2,2 тыс. кв. м, два Mercedes-Benz и Toyota Corolla, гараж и место на парковке. В пользовании семьи — два дома (542 и 105 кв. м), один из которых с бассейном.

В последнее время на НМИЦ обрушилась череда скандалов. В апреле 2018 года ГУ МВД России по Новосибирской области завело на руководителей фирм-поставщиков клиники — ООО «Компания Фито» и ООО «Терра» — уголовное дело о картельном сговоре на сумму 426,3 млн руб. Оно уже находится на рассмотрении суда. В феврале 2019 года, после задержания своего зама Покушалова, господин Караськов выступил в его поддержку. Действия силовиков он назвал «беспределом». 16 мая приказом Минздрава РФ Александр Караськов был уволен с должности, которую занимал почти два десятка лет.

Константин Воронов