Михаил Гуцериев расширяет угольные активы

«Русский уголь», который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрел разрез Кирбинский на территории одного из крупнейших угольных месторождений России. Компания объявила о сделке на фоне падения цен на энергетический уголь в Европе. Менеджмент «Русского угля» рассчитывает, что полный отказ от российского сырья невозможен. Это уже второе угольное приобретение Михаила Гуцериева в этом году. Ранее он с партнерами купил 67% Кузбасской топливной компании.

«Русский уголь», входящий в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, объявил о приобретении 100% долей ООО «Разрез Кирбинский» на территории Бейского каменноугольного месторождения, которое с запасами 3,2 млрд тонн является одним из крупнейших в России. На разрезе ведется добыча каменного энергетического угля марки Д калорийностью 5700–6000 ккал/кг. Балансовые запасы оцениваются в 354 млн тонн. Цена сделки не раскрывается.

«По нашим прогнозам, спрос на энергетический уголь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти как минимум до 2030 года, а впоследствии стабилизируется. Полный отказ от российского угля невозможен и в Европе. Там сохранится локальное потребление твердого топлива»,— считает генеральный директор «Русского угля» Станислав Грачев.

Цены на энергетический уголь упали почти в два раза, опустившись до самых низких значений с 2016 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2015 по 2018 год разрезом владел «Востсибуголь», управляющий угольными активами En+, а в 2019 году владельцами значились кипрские компании.

«Русский уголь» планирует инвестировать в разрез 1,7 млрд руб. в течение этого года. Всего в течение ближайших двух лет инвестиции достигнут 8,3 млрд руб. В 2019 году добыча угля должна составить 1,3 млн тонн, при благоприятной конъюнктуре рынка возможно ее увеличение до 8 млн тонн в год. Компания рассматривает возможность строительства на разрезе обогатительной фабрики.

В состав «Русского угля» входят семь угольных разрезов на территории Амурской области, Красноярского края и Хакасии. Поставки ведутся в Европу и АТР. В мае стало известно, что Михаил Гуцериев вместе с бизнес-партнерами приобрел 67% в Кузбасской топливной компании, одном из крупнейших производителей энергетического угля в РФ.

Максим Худалов из АКРА считает, что разрез обошелся не дороже 1,2 млрд руб., а с учетом долгов, вероятно, еще дешевле.

Не исключен вариант, что Кирбинский отошел «Сафмару» под обязательство оплатить долги. «Перспективы небольших угольных компаний в ближайший год не радужные, включение разреза в крупную компанию может позволить ей более успешно торговать за счет продажи смеси углей и за счет возможности выхода на конечных покупателей»,— полагает господин Худалов.

Евгений Зайнуллин