НИИТО чтобы досрочно

В Новосибирске суд рассматривает вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава России Михаила Садового, осужденного за махинации с премиями для сотрудников на сумму 10 млн руб. Он уже отбыл больше половины назначенного ему срока и получил право покинуть тюрьму досрочно. Одновременно Михаил Садовой находится под следствием по делу о хищениях при госзакупках в НИИТО, размер установленного ущерба, по данным следствия, превышает 500 млн руб.



Дзержинский райсуд Новосибирска рассматривает ходатайство экс-главы НИИТО 62-летнего Михаила Садового об условно-досрочном освобождении. Поскольку в ряде документов, которые предстоит исследовать в судебном процессе, содержатся сведения о личной жизни Михаила Садового и его заболеваниях, слушания проходят в закрытом для СМИ режиме. Супруга врача выразила надежду на то, что прошение будет удовлетворено. По ее словам, свидания с мужем ей дают только раз в два месяца. Краткосрочные встречи проходят через стекло, а общение — по телефону. Поддержит ли ходатайство Михаила Садового администрация СИЗО, неизвестно. По сведениям „Ъ“, в личном деле заключенного нет ни одного дисциплинарного взыскания.

Основанием для УДО экс-главы института стало то, что он отбыл больше половины назначенного ему срока (с учетом времени, проведенного под следствием). Как писал „Ъ“, в середине июня 2019 года суд признал Михаила Садового виновным. Согласно материалам новосибирского УФСБ, которые легли в основу дела, обвиняемый, возглавлявший НИИТО более десяти лет, выписал подчиненным премиальные, значительную часть которых потребовал вернуть якобы на нужды клиники. В общей сложности сотрудники института возвратили более 10,7 млн руб., которые, по данным силовиков, были похищены Михаилом Садовым и консультантом по вопросам стратегического развития НИИТО Сергеем Поскочиным, объявленным в международный розыск. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) Михаилу Садовому присудили три года общего режима.

В апелляционной судебной инстанции Михаил Садовой, прежде отрицавший свою вину, заявил о полном раскаянии. Кроме того, экс-глава института возместил Минздраву РФ нанесенный ущерб. В августе Новосибирский облсуд смягчил ему приговор до двух с половиной лет. Из СИЗО Михаил Садовой подал документы на УДО.

Отметим, что Михаил Садовой фигурирует еще в одном уголовном деле с суммой ущерба свыше 500 млн руб. Речь в нем идет о предполагаемых хищениях при госзакупках в НИИТО. В рамках этого дела Михаил Садовой заключил со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве.

Константин Воронов