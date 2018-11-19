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Краснодар. Кубань, Адыгея
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17:03
Глава ПФР Топилин может покинуть фонд в ближайшее время
20:13
Кубань в январе-ноябре 2020 года заняла третье место по смертности населения
19:20
В Краснодаре продажи внедорожников с пробегом выросли на 14%
18:36
МЧС предупредило о морозах до -18 градусов в Краснодарском крае
18:07
Губернатор Кубани назвал ситуацию с незаконным строительством АЗС вакханалией
17:48
В Краснодаре приступили к строительству подземного перехода по улице Петра Метальникова
17:33
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 28 февраля
17:21
В 2020 году Сбербанк выдал на Кубани ипотеку на сумму 76,7 млрд рублей
16:48
«Краснодарский ЗИП» выплатит 125 млн рублей по мировому соглашению
16:10
Несколько улиц в Усть-Лабинске газифицируют до ноября 2022 года
15:59
Собственником аэропорта Анапы стала кипрская компания
15:12
Пассажирские авиаперевозки на Кубани выросли на 7,2%
14:39
Краснодарский IT-парк будет создан по аналогии с центром «Сколково»
14:22
Инвестиции в строительство онкоцентра в Краснодаре могут составить 20-30 млрд рублей
14:08
Двое сочинских «Свидетелей Иеговы» по решению суда отправятся в колонию
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(обновлено: 11.02.2021)
«Мегафон». Партнерский проект "Ъ-Кубань"
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ЮэСэМ Телеком и МегаФон выходят на рынок Узбекистана
«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие – Digital Holding, которое призвано стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. В созданное СП войдет лидер телекоммуникационного рынка страны Ucell, а также узбекские активы USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.
Краснодарцам предложили быстрый и безопасный способ получения SIM-карт
В период пандемии МегаФон запустил уникальную услугу, доступную абонентам всех мобильных операторов. Жители Краснодара впервые могут оформить SIM–карту не выходя из дома, лишь набрав короткий номер *500. Ее доставит курьер в удобное для заказчика время
ИАА TelecomDaily: 24 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в России
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily опубликовало результаты собственного исследования скорости интернета в России
МегаФон запустил 4G в 27 населенных пунктах Краснодарского края
Оператор продолжает закрывать «белые пятна» на карте покрытия. С начала года высокоскоростной интернет МегаФона появился более чем в 100 поселках и городах Южного и Северо-Кавказского округов, включая некрупные населенные пункты Кубани и маленькие селения в предгорной зоне Черноморского побережья.
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Киностатистика 2020: что смотрели жители Краснодарского края в этом году?
Пандемия и закрытые кинотеатры спровоцировали рост популярности домашних киносеансов
МегаФон объявляет результаты за второй квартал 2020 года
Компания удерживает рентабельность OIBDA, снижает долговую нагрузку и увеличивает чистую прибыль вопреки продолжающемуся влиянию пандемии
МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»
МегаФон запустил новое решение для рынка онлайн-коммерции – «Мобильный ID». Сервис позволяет онлайн-площадкам предложить своим пользователям простой и удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
МегаФон запускает решение на базе платформы интернета вещей, которое позволит государственным и частным медицинским учреждениям предложить пациентам новую услугу мониторинга состояния здоровья
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
До чего техника дошла: Интеллектуальный тепловизор проследит за состоянием здоровья людей
МегаФон предложил абонентам Краснодарского края и Республики Адыгея новое качество голосовой связи
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
МегаФон запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES. Пользователям портала МегаФон Игры теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
МегаФон запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом. Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями.
МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи
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На Кубани 31 января прошли несогласованные акции
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В Краснодаре завершилась акция сторонников Алексея Навального
Как прошёл митинг в поддержку Алексея Навального в краевом центре — смотрите в фотогалерее «Ъ-Кубань»
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В окружении гор
Архызом называется обширный горный район на Западном Кавказе. Это одно из самых красивых мест региона
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На «Кавказе» стреляли учебно
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«Я есмь лоза»
В «Галерее света Абрау» в Абрау-Дюрсо состоялся показ шоу «Я есмь лоза»
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Чеченские власти намерены увеличивать турпоток в республику. По их мнению, туристам будет интересен как Грозный со своими мечетя
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В Краснодаре прошел открытый турнир «Кубок 50 Gym» и Чемпионат города по пауэрлифтингу и его отдельным движениям
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