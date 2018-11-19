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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Подробно Тема (обновлено: 11.02.2021)

ЮэСэМ Телеком и МегаФон выходят на рынок Узбекистана

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие – Digital Holding, которое призвано стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. В созданное СП войдет лидер телекоммуникационного рынка страны Ucell, а также узбекские активы USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Краснодарцам предложили быстрый и безопасный способ получения SIM-карт

В период пандемии МегаФон запустил уникальную услугу, доступную абонентам всех мобильных операторов. Жители Краснодара впервые могут оформить SIM–карту не выходя из дома, лишь набрав короткий номер *500. Ее доставит курьер в удобное для заказчика время

МегаФон запустил 4G в 27 населенных пунктах Краснодарского края

Оператор продолжает закрывать «белые пятна» на карте покрытия. С начала года высокоскоростной интернет МегаФона появился более чем в 100 поселках и городах Южного и Северо-Кавказского округов, включая некрупные населенные пункты Кубани и маленькие селения в предгорной зоне Черноморского побережья.

МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»

МегаФон запустил новое решение для рынка онлайн-коммерции – «Мобильный ID». Сервис позволяет онлайн-площадкам предложить своим пользователям простой и удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля

МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса

МегаФон запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES. Пользователям портала МегаФон Игры теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.

МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика

МегаФон запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом. Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями.

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