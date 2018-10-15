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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в начале октября 2018 года избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, сломав ему нос, а потом в «Кофемании» Александр Кокорин ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму. Действия подсудимых квалифицированы как групповое хулиганство, совершенное по предварительному сговору. Футболисты категорически отрицают как предварительный сговор, так и хулиганские намерения. Последние новости и все самое важное о деле футболистов Мамаева и Кокорина — в теме «Ъ».