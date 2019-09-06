Футболистов отшили на свободу

В пятницу суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) бывших игроков сборной России по футболу Александра Кокорина и Павла Мамаева, отбывающих наказание по делу о хулиганстве и побоях в Алексеевской исправительной колонии №4 (Белгородская область), где они играли и работали на швейном производстве. Также положительное решение принято по УДО младшего брата господина Кокорина Кирилла. На свободу все они выйдут 17 сентября, когда решение вступит в законную силу. Прокуратура не собирается оспаривать решение суда, потерпевшие также не будут препятствовать досрочному освобождению футболистов.

Алексеевский райсуд рассмотрел ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе выездного заседания на территории ИК-4 (общий режим, для содержания впервые осужденных мужчин). За два дня до этого в пресс-службе УФСИН сообщили, что журналистов на заседание не пустят «по решению суда». В Белгородском областном суде уточнили, что заседание пройдет в открытом режиме,— оснований закрывать его от общественности нет. Однако из-за маленьких размеров помещения, где оно будет проводиться, и большого внимания со стороны СМИ руководство ИК-4 приняло решение не пускать журналистов на территорию учреждения. Технической возможности провести видеотрансляцию в колонии не оказалось.

Первым было рассмотрено ходатайство Александра Кокорина, следом — его брата Кирилла. Через час с небольшим в облсуде сообщили, что оба заявления удовлетворены. Рассмотрение ходатайства Павла Мамаева заняло еще полчаса.

«Суд учел поведение осужденных за весь период отбывания наказания, которые имеют ряд поощрений, нарушений режима содержания не допускали, не имеют дисциплинарных взысканий. В период отбывания наказания все трое были трудоустроены в швейном цехе колонии. Судом принято во внимание заключение администрации исправительного учреждения о целесообразности их условно-досрочного освобождения»,— пояснили в Алексеевском райсуде.

Руководство колонии и прокуратура высказались за удовлетворение ходатайств: «При таких обстоятельствах у суда не было оснований для отказа осужденным в УДО».

На обжалование данного решения у стороны потерпевших есть 10 дней, 16 сентября — крайний срок подачи апелляционной жалобы. После этого оно вступит в законную силу. Таким образом, выйти из колонии господа Кокорины и Мамаев могут 17 сентября.

Заместитель прокурора Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов, представлявший надзорный орган в ходе заседаний, заявил, что основная цель наказания — исправление — была достигнута.

«В период содержания в СИЗО и ИК осужденные зарекомендовали себя с положительной стороны, по прибытии в учреждение сразу были трудоустроены, добросовестно относились к труду, посещали мероприятия воспитательного характера, принимали участие в спортивных мероприятиях, способствовали приобщению к спорту других осужденных»,— рассказал господин Пакалов.





«Полагаю, что после вступления в законную силу футболисты смогут вновь радовать болельщиков матчами и спортивными победами»,— добавил Дмитрий Пакалов.

Адвокат Юрий Подалко, представлявший на заседании интересы всех трех осужденных, рассказал, что суд рассматривал ходатайства «довольно скрупулезно и досконально»: «Все процессы шли с напряжением, довольно тяжело. Прокуратура долго изучала представленные мной доказательства. Слава богу, все ходатайства удовлетворены, все постановлены к условно-досрочному освобождению. Я думаю, прокуратура не будет обжаловать, никто не будет обжаловать».

Господин Подалко уточнил “Ъ”, что после решения суда футболисты проявили «нормальные, человеческие чувства»: «Они хотят домой, к женам, родителям, детям». По его словам, все трое «поблагодарили суд за законное, обоснованное решение». «Болельщикам пока ничего не передавали. Пообщаются, когда физически выйдут»,— сказал адвокат.

К ходатайствам Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева были приложены по две благодарности от руководства ИК-4 на каждого.

«Благодарности были вынесены за то, что они создали команду, подняли спортивный уровень колонии, за участие в футбольных матчах. Раньше была одна команда, теперь — четыре. В отведенное время на стадионе просто нет свободных мест. За время их пребывания в колонии не было ни одного серьезного нарушения со стороны других заключенных»,— сказал “Ъ” господин Подалко. Он также добавил, что к делу было приложено поощрение от руководства СИЗО, но оно «не прошло официально приказом».

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов поздравил всех с вынесенным решением. «Безусловно, я рад и за Павла, и за братьев Кокориных, а также за родственников, болельщиков, всех сочувствующих и переживающих за их судьбу. Еще в период нахождения в следственном изоляторе у Павла было поощрение от начальника за организацию и участие в том легендарном матче на территории "Бутырки" 14 февраля. Также мы запрашивали характеристики у членов ОНК Москвы, которые общались с ребятами, когда они находились в СИЗО, и могли дать свои суждения. Иван Мельников предоставил в отношении всех фигурантов положительные характеристики и очень хорошо их охарактеризовал. Эти документы были представлены в суде,— пояснил адвокат “Ъ”.— Представитель одного из потерпевших, а именно Пака, уже выразил свою позицию, заявив, что оставляет данное решение на усмотрение суда. Полагаю, со стороны Пака апелляции не может быть. Представители другого потерпевшего — Соловчука — таким правом не воспользовались, полагаю, им безразлично решение относительно УДО».

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова не стала комментировать решение Алексеевского райсуда, пояснив, что не участвовала в процессе из-за отпуска. Адвокат потерпевшего Дениса Пака Наталья Шатихина не ответила на звонки “Ъ”.

Напомним, осенью 2018 года футболисты устроили две драки в центре Москвы: они избили водителя Виталия Соловчука и нанесли травмы главе департамента Минпромторга Денису Паку. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам. Спортсменов признали виновными в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью. По этому делу также проходил Александр Протасовицкий, который получил год и пять месяцев колонии.

Андрей Прах, Воронеж