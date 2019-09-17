Александр Кокорин и Павел Мамаев стали ближе к форме

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев освободились из колонии в Белгородской области. В мае их туда отправил суд за драки в центре Москвы: Кокорина — на полтора года, а Мамаева — на год и пять месяцев. В сентябре у футболистов появилась возможность выйти на свободу по УДО. Как сложилась тюремная жизнь Кокорина и Мамаева? И что теперь их ждет? Разбирался Владимир Расулов.

Павел Мамаев и Александр Кокорин сами себе показали красную карточку 8 октября прошлого года: в этот день футболисты возле стриптиз-клуба «Эгоист» в центре Москвы повздорили с Виталием Соловчуком, машина которого стояла рядом. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Затем Мамаев и Кокорин с друзьями отправились в «Кофеманию» на Никитской улице, где поссорились с чиновником из Минпромторга Денисом Паком — его Александр Кокорин ударил стулом по голове. Такое поведение обернулось для футболистов сначала судом, а затем и реальными сроками.

Их отправили на скамейку запасных в колонию под Белгородом. Там спортсмены работали не по специальности — упаковывали комбинезоны, которые шили другие заключенные. За это они получали примерно по 10 тыс. руб. в месяц. Учитывая время, проведенное под арестом, Павел Мамаев должен был выйти на волю в ноябре, а Александр Кокорин — в декабре. Но их освободили условно-досрочно, и теперь им придется регулярно посещать отделение полиции для профилактических бесед, рассказал “Ъ FM” адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов: «Они должны прибыть к месту жительства в трехдневный срок и встать на специальный учет. Дальше инспектор, который будет закреплен за каждым из освободившихся, проведет с ними беседу и назначит дату, когда ежемесячно необходимо будет являться, отмечаться, предоставлять документы о трудоустройстве и рассказывать, что происходит в их жизни».

Какое будущее ждет освобожденных футболистов? Еще один их адвокат Юрий Падалко однозначно ответил, что спортивное. Вопрос с трудоустройством решен: Кокорину продлили контракт в «Зените», а соглашение Мамаева с «Краснодаром» истекает в декабре. В питерском клубе заявили, что готовы дать Кокорину шанс. В «Краснодаре» свое мнение не изменили, так что контракт с Мамаевым разорвут. Клуб обратился в Палату по разрешению споров, чтобы расторгнуть соглашение. Полузащитником ранее заинтересовались «Ахмат», «Урал» и «Крылья Советов». Так что Павел Мамаев без работы тоже не останется, уверен независимый футбольный эксперт Владимир Константинов: «Кокорину несколько проще, поскольку к нему довольно лояльно относится и генеральный директор клуба “Зенит” Александр Медведев, и тренер Сергей Симак. Что касается Мамаева, не думаю, что он останется в “Краснодаре”. Скорее всего, из имиджевых соображений этого не хочет ни Сергей Галицкий, ни руководство, ни тренер клуба.

Но нет сомнений, что такой качественный футболист продолжит играть».

Далеко не каждый клуб сейчас готов предоставить Павлу Мамаеву прежние условия. По данным СМИ, в «Краснодаре» он получал €2,5 млн в год. При этом полностью от футбола ни Мамаева, ни Кокорина за последний год не отлучали. В феврале первый успел выйти на поле в изоляторе «Бутырка». А летом оба игрока вместе с другими заключенными участвовали в матче, который проходил на территории белгородской колонии.

Независимо от того, где Мамаев и Кокорин будут играть после освобождения, им понадобится время восстановить форму. А это процесс небыстрый, считает советник ректора по вопросам медицины спорта высших достижений НГУ имени Лесгафта Денис Олисов: «Как показывает практика, для вхождения в оптимальную форму требуется от шести месяцев до двух лет. Но лучше что-то делать, чем не делать ничего. Я бы не стал строить оптимистичные прогнозы на основании того, что они где-то с кем-то сыграли и могли какое-то время проводить в зале. То есть это хорошо, но, к сожалению, кардинально не повлияет на скорость их восстановления».

Павел Мамаев и Александр Кокорин не стали комментировать ни освобождение, ни планы. Они сразу сели в ждавший их черный Gelandewagen и уехали в неизвестном направлении. Пользователи интернета предположили, что футболисты отправились отмечать выход на свободу в «Кофеманию» на Никитской.

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Тем временем правозащитники отметили, что Павел Мамаев и Александр Кокорин положительно повлияли на других заключенных в колонии. Как заявила замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, футболисты пропагандировали здоровый образ жизни, и в итоге количество осужденных, занимавшихся спортом, выросло более чем на треть.